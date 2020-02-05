Великобритания решила запретить продажи бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей с 2035 года (на 5 лет раньше, чем планировала)





Два с половиной года назад Великобритания заявила, что полностью запретит продажи новых ДВС-автомобилей к 2040 году. Теперь правительство этой страны решило, что данный запрет стоит ввести еще раньше — начиная с 2035 года, причем он коснется не только бензиновых и дизельных, но и всех гибридных моделей.

Новый срок перехода исключительно на экологически чистые средства передвижения анонсировал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Решение должно помочь достигнуть другой важной цели — нулевых выборосов углекислого газа от промышленности, сельского хозяйства и других отраслей экономики до 2050 года.

Интересно, что в 2018 году правительство Великобритании заявило, что в рамках Road to Zero Strategy с 2040 года запретит продажи бензиновых и дизельных легковых автомобилей и грузовиков, но разрешит продавать гибриды и подключаемые гибриды с уровнем вредных выбросов не более 75г/км CO2 (ultra-low-emissions vehicles).

В новой версии запрета указано, что запрету подлежит любой автомобиль с двигателем внутреннего сгорания, включая обычные и подключаемые гибриды. Таким образом, начиная с 2035 года в Великобритании можно будет приобрести в новом состоянии исключительно «батарейный» или водородный электромобиль (хотелось бы услышать реакцию бывших ведущих Top Gear).

Несмотря на то, что срок запрета перенесен сразу на 5 лет, руководство страны заявляет, что «если будет возможно, то запрет введут еще раньше». Некоторые советники называют в качестве желаемого ориентира 2030 год.

Отметим, что за 2019 год в Туманном Альбионе продали 37,850 батарейных электромобилей (BEV), что на 144% больше, чем в 2018 году. Вместе с тем, это количество составило всего 1,6% местного авторынка, так как за тот же период было куплено 1,498,640 бензиновых (64,8%) и 583,488 (25,2%) дизельных автомобилей.

Источник: Autocar