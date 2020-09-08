Видео: вот так выглядит необычный двухэкранный слайдер LG Wing в работе

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Буквально вчера LG подтвердила намерение выпустить необычный телефон-слайдер LG Wing с двумя экранами, один из которых поворачивается вокруг своей оси на 90 градусов — его анонс запланирован на 14 сентября. Теперь же в YouTube появился короткий ролик с участием рабочей версии LG Wing, который позволяет оценить работу самого механизма и интерфейса ОС при поворачивании основного экрана.

Надо сказать, что это уже не первое такое видео. Еще в конце видео ресурс Android Authority делился схожим видео, демонстрирующим пользу от двух экранов и T-образного форм-фактора LG Wing на примере гоночной аркады.

Необычный LG Wing станет первенцем новой линейки устройств с экспериментальным дизайном Explorer Project. В то же время он, как и вышедший недавно дизайнерский LG Velvet, не будет полноценным флагманом — согласно утечкам, устройство построено на среднеуровневой SoC Snapdragon 765G, которая также используется в OnePlus Nord и, если верить слухам, послужит основой Google Pixel 5. По предварительным данным, диагональ основного верхнего экрана составит 6,8 дюйма, а нижний экран диагональю 4 дюйма будет квадратным с соотношением сторон 1:1.

Вдобавок к двум накладывающимся друг на друга экранам LG Wing должен получить основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп. Предыдущие слухи указывали, что LG Wing будет стоить около $1000.

Онлайн-мероприятие LG, посвященное анонсу Wing, стартует 14 сентября в 17:00 по киевскому времени. Стрим можно будет посмотреть на страничке компании в YouTube и Facebook.