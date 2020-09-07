LG Wing — Т-образный смартфон с двумя экранами — представят 14 сентября

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Компания LG подтвердила название того самого необычного смартфона с вращающимся экраном, о котором мы уже много раз писали в течение нескольких последних месяцев. Устройство будет называться LG Wing, а его презентация пройдет ровно через неделю — 14 сентября.

По предыдущим утечкам нам известно, что LG Wing выполнен в весьма необычном форм-факторе с вращающимся экраном, открывающим доступ к дополнительному сенсорному дисплею меньшей диагонали. В раскрытом виде смартфон приобретает Т-образную форму — подобный форм-фактор был популярен много лет назад во времена телефонов-слайдеров с отъезжающими QWERTY-клавиатурами. На прошлой неделе LG подтвердила этот необычный дизайн слайдера с двумя сенсорными экранами в небольшом рекламном ролике. По предыдущим сообщениям, диагональ основного верхнего экрана составит 6,8 дюйма, а нижний экран диагональю 4 дюйма будет квадратным с соотношением сторон 1:1.

Вдобавок к двум накладывающимся друг на друга экранам LG Wing должен получить SoC Snapdragon 765 или 765G и основную камеру с главным модулем разрешением 64 Мп.

LG Wing станет первым смартфоном в рамках проекта Explorer Project, новой категории мобильных устройств, которая, по словам производителя, нацелена на «открытие новых способов взаимодействия с мобильными устройствами… и изменение устоявшихся пользовательских моделей». По словам LG, Wing «принесет новый и другой форм-фактор и возможности мобильных устройств, которые невозможно создать с помощью обычных смартфонов».

Предыдущие слухи указывали, что LG Wing будет стоить около $1000.

Онлайн-мероприятие LG, посвященное анонсу Wing, стартует 14 сентября в 17:00 по киевскому времени. Стрим можно будет посмотреть на страничке компании в YouTube и Facebook.

Можно вспомнить, что не так давно LG представила дизайнерский смартфон Velvet. Кроме того, ранее мы слышали, что в начале 2021 года LG планирует удивить смартфоном со сворачивающимся экраном.

Мобильное подразделение LG несет убытки в течение последних нескольких лет, но планирует вернуться к прибыли уже в этом году.

Источник: LG