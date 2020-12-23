Vimeo становится отдельной компанией и намерена более активно развиваться, запуская новые возможности для пользователей

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Видео сервис Vimeo вскоре станет отдельной публичной компанией. Такое развитие событий стало результатом стремительного роста сайта в условиях пандемии коронавируса. Ранее сервис Vimeo принадлежал технологическому и медиа-холдингу IAC, который также контролирует работу Angie’s List, Ask, Dotdash (ранее About.com).

IAC планирует завершить отделение Vimeo во втором квартале 2021 года.

«Пришло время для Vimeo расправить крылья и стать крупной независимой публичной компанией», — сказал в пресс-релизе генеральный директор IAC Джои Левин.

Предполагается, что это отделение поможет Vimeo собрать деньги для дальнейшего инвестирования в продукты и возможности продаж.

Компания Vimeo, основанная в 2004 году, предлагает возможность загружать и транслировать видео, как и YouTube. В то же время, у Vimeo есть некоторые функции и особенности, недоступные пользователям YouTube. Например, сервис позволяет участникам настраивать видеопроигрыватель, устанавливать парольную защиту на видео, создавать собственные сайты, интегрироваться с Google Analytics, иметь несколько членов команды, управляющих учетной записью. Создатели также могут предлагать прокат и покупку своих фильмов через Vimeo. Вместе с тем, сервис менее сосредоточен обнаружении и распространении видео, чем YouTube, а его бесплатный тарифный план имеет ряд существенных ограничений. Возможно, потому сервис не смог достичь такого же масштаба, как его известный конкурент.

Vimeo заявляет, что сейчас у сервиса насчитывается 200 млн пользователей (хотя не уточняется, общее ли это число, в месяц или за другой период), и он быстро рос в течение 2020 года.

«За последние 7 месяцев мы приветствовали более 30 миллионов новых пользователей», — написала в прошлом месяце генеральный директор Vimeo Анджали Суд. – «Участники просмотрели более 60 миллионов новых созданных и загруженных видеороликов и обеспечили поддержку миллионов живых мероприятий, которые впервые стали цифровыми – это больше, чем за предыдущие 3 года вместе взятые».

По данным CNBC, в ноябре компания Vimeo привлекла $150 млн, а стоимость компании оценивалась в $2,75 млрд. Анджали Суд сказала, что финансирование поможет Vimeo создать новые инструменты для команд и корпоративных пользователей, разработать более богатые функции живых событий и добавить интеграции с большим количеством сторонних платформ наряду с созданием других новых инструментов.

Источник: The Verge