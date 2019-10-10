Virgin Orbit планирует к 2022 году запустить на Марс малые спутники кубсат массой около 50 кг

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Virgin Orbit планирует стать первой частной компанией, отправляющей на Марс спутники формата кубсат. Компания объявила о партнёрстве с польской спутниковой компанией SatRevolution и дюжиной польских университетов. Совместными усилиями партнёры намерены разработать серию миссий с использованием малых спутников, которые будут отправлены на Красную планету. Первый кубат может появиться уже в 2022 году.

Virgin Orbit является ответвлением Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, эта компания создана для проектов, предусматривающих использование сравнительно доступных спутников. В компании считают, что смогут успешно отправить свой собственный космический аппарат массой около 50 кг в открытый космос с помощью ракеты LauncherOne.

Когда спутники кубсат достигнут Марса, они смогут делать фотографии поверхности, изучать атмосферу или заниматься поисками воды. В конце концов, Virgin Orbit может исследовать спутники Марса, Венеры и «возможно, пару астероидов в поясе астероидов», сказал Уилл Померанц, вице-президент по специальным проектам в Virgin Orbit.

Однако сначала компания должна будет завершить свою ракету LauncherOne. Ракета длиной 70 футов (около 21,3 метра) будет сброшена с самолёта-носителя Virgin Orbit Boeing 747, получившего название Cosmic Girl. После сброса ракета с помощью собственных дыигателей должна покинуть атмосферу. Компания уже завершила некоторые тесты, но ей ещё предстоит провести первый испытательный полёт.

Источник: Engadget