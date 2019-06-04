Visa и Ощадбанк начали тестировать в Украине технологию Tap to Phone для приема бесконтактных платежей на смартфонах





Компания Visa и Ощадбанк объявили о начале тестирования в Украине технологии Tap to Phone, которая превращает смартфон в POS-терминал. Данное решение впервые представлено в Украине и странах СНГ и Юго-Восточной Европы, оно призвано расширить возможности приема электронных платежей и ускорить их масштабирование в интересах пользователей бесконтактных платежных средств, торгово-сервисных предприятий и банков.

«По оценкам Национального Банка Украины сеть торговых платежных терминалов в Украине на 1 января 2019 года составляла 279 тыс. шт. Учитывая количество населения и торгово-сервисных учреждений, для полноценного функционирования эко-системы безналичных расчетов в стране количество терминалов должно составлять порядка миллиона. Технология Tap to Phone — это прорывное решение, которое позволит нам стимулировать прием платежей в сегменте малого и среднего бизнеса, особенно в учреждениях, для которых традиционные терминалы были относительно дорогими в обслуживании. Важно, что тестирование происходит именно сейчас, когда в Украине активно внедряются именно бесконтактные платежи и решения по оплате. Мы наблюдаем формирование устойчивого тренда, когда смартфон постепенно превращается в средство осуществления и получения бесконтактных платежей» — отметила Вера Платонова, Старший вице-президент и директор регионального развития подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы.

Tap to Phone от Visa и Ощадбанка позволяет превратить смартфон на базе Android с NFC-модулем в POS-терминал без дополнительного оборудования. Это решение позволяет упростить ведение малого и среднего бизнеса: предприниматели смогут расширить сеть приема бесконтактных платежей, увеличить свою клиентскую базу и минимизировать стоимость подключения к услугам эквайринга. В то же время потребители получат лучший опыт и смогут оплачивать свои покупки без наличных там, где раньше это было невозможно.

«Задача Ощадбанка как одного из драйверов cashless — предоставить украинцам как можно больше возможностей для осуществления быстрых и удобных бесконтактных оплат. Мы обслуживаем крупнейшие фестивали страны, в частности Ulichnaya Eda, и видим запросы как со стороны торговцев, так и со стороны покупателей на бесконтактные расчеты, в частности смартфонами. Поэтому мы продолжаем драйвить рынок и вместе с компанией Visa первыми в Украине тестируем уникальное решение для малого бизнеса. Используя Tap to Phone, предприниматели почувствуют двойной эффект для своего бизнеса. Во-первых — это экономия, ведь не нужно тратить средства на аренду POS-терминала. Во-вторых — формируется лояльность со стороны потребителей. Tap to Phone особенно пригодится мелким торговцам на ярмарках и фестивалях, курьерам, таксистам. Таким образом, теперь кроме терминалов есть еще одно решение, а значит, оплачивать покупки еще проще и еще удобнее» — прокомментировал Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка.

Тестирование технологии Tap to Phone будет проходить на базе киевского ресторана «Лимонад» начиная с 3 июня 2019 года.

Источник: Ощадбанк