Виталик Бутерин раскритиковал Terra за завышенную процентную ставку в 20%

Основатель Ethereum Виталик Бутерин, анализируя крах блокчейна Terra, заявил, что не существует настоящих инвестиций, которые могут принести доходность, близкую к 20% в год.

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Алгоритмические стабильные монеты TerraUSD и Luna стали основными катализаторами медвежьего рынка, упав почти до нуля долларов в течение нескольких дней и уничтожив $83 млрд только в монетах Terra. Одной из главных привлекательных черт стабильных монет для инвесторов была обещанная процентная ставка.

«Повышение уровня проверки финансовых механизмов DeFi, особенно тех, которые изо всех сил пытаются оптимизировать «эффективность капитала», можно только приветствовать. Еще большее признание того, что нынешние показатели не являются гарантией будущих доходов (или даже будущего отсутствия тотального краха), тоже можно только приветствовать».

Бутерин также предлагает более строго оценивать безопасность систем, рассматривая их устойчивое состояние, а также их пессимистическое состояние, чтобы увидеть, как они работают в экстремальных условиях и могут ли они безопасно сворачиваться. Он также предупреждает о других рисках, связанных с автоматическими стабильными монетами, таких как технические сбои.