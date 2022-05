После краха TerraUSD инвесторы вывели из Tether более $7 млрд, что повлекло снижение стоимости стейблкоина

Согласно данным CoinGecko, оборотное предложение Tether упало с примерно $83 млрд неделю назад до менее чем $76 млрд. во вторник. Стейблкоин должен стоить $1, но его цена упала до 95 центов на фоне паники из-за краха terraUSD.

Большинство стейблкоинов обеспечены фиатными резервами и у них должно быть достаточно залога на случай, если пользователи решат вывести свои средства. Но новое поколение «алгоритмических» стейблкоинов, таких, как terraUSD или UST, пытается основывать свою долларовую привязку на коде. В последнее время этот алгоритм подвергался испытанию, поскольку инвесторы разочаровались в криптовалютах.

Ранее Tether уверял, что все его токены обеспечены 1 к 1 долларами, хранящимися в банке. Но позже компания сообщила, что для поддержки своего токена она полагалась на ряд других активов, включая коммерческие бумаги, форму краткосрочного необеспеченного долга, выпущенного компаниями.

Когда Tether в последний раз обнародовал данные о резервах, денежные средства составляли около только $4,2 млрд, а $34,5 млрд состояли неопознанные казначейские вексели со сроком погашения менее трех месяцев. Еще $24,2 млрд активов были в коммерческих бумагах.

Эти сверки, проводимые Tether каждый квартал, подписываются фирмой с Каймановых островов, в которой, согласно профилю в LinkedIn, работает всего три сотрудника.

Tether неоднократно сталкивался с призывами провести полную проверку своих резервов.

Отвечая пользователю Twitter, который призвал Tether опубликовать полный аудит, Паоло Ардоино, главный технический директор компании, настаивал на том, что его токен был «полностью обеспечен» и за последние 48 часов выкупил $7 млрд.

We have redeemed 7B in 48h, without the blink of an eye. How many institutions can do the same?

We can keep going if the market wants, we have all the liquidity to handle big redemptions and pay all 1-to-1.

Yes, Tether is fully backed.

— Paolo Ardoino (@paoloardoino) May 17, 2022