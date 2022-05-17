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После краха TerraUSD инвесторы вывели из Tether более $7 млрд, что повлекло снижение стоимости стейблкоина

После краха TerraUSD инвесторы вывели из Tether более $7 млрд, что повлекло снижение стоимости стейблкоина

Согласно данным CoinGecko, оборотное предложение Tether упало с примерно $83 млрд неделю назад до менее чем $76 млрд. во вторник. Стейблкоин должен стоить $1, но его цена упала до 95 центов на фоне паники из-за краха terraUSD.

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Большинство стейблкоинов обеспечены фиатными резервами и у них должно быть достаточно залога на случай, если пользователи решат вывести свои средства. Но новое поколение «алгоритмических» стейблкоинов, таких, как terraUSD или UST, пытается основывать свою долларовую привязку на коде. В последнее время этот алгоритм подвергался испытанию, поскольку инвесторы разочаровались в криптовалютах.

Ранее Tether уверял, что все его токены обеспечены 1 к 1 долларами, хранящимися в банке. Но позже компания сообщила, что для поддержки своего токена она полагалась на ряд других активов, включая коммерческие бумаги, форму краткосрочного необеспеченного долга, выпущенного компаниями.

Когда Tether в последний раз обнародовал данные о резервах, денежные средства составляли около только $4,2 млрд, а $34,5 млрд состояли неопознанные казначейские вексели со сроком погашения менее трех месяцев. Еще $24,2 млрд активов были в коммерческих бумагах.

Эти сверки, проводимые Tether каждый квартал, подписываются фирмой с Каймановых островов, в которой, согласно профилю в LinkedIn, работает всего три сотрудника.

Tether неоднократно сталкивался с призывами провести полную проверку своих резервов.

Отвечая пользователю Twitter, который призвал Tether опубликовать полный аудит, Паоло Ардоино, главный технический директор компании, настаивал на том, что его токен был «полностью обеспечен» и за последние 48 часов выкупил $7 млрд.

«Мы можем продолжать работать, если рынок захочет, у нас есть вся ликвидность, чтобы обрабатывать крупные погашения и платить все 1 к 1».

В другом твите Ардоино сказал, что Tether все еще работает над аудитом.

«Мы надеемся, что регулирующие органы будут подталкивать аудиторские фирмы к тому, чтобы они были более дружественными к криптографии».

Беспокойство по поводу Tether, по-видимому, повысило спрос на конкурирующие токены, такие, как USDC Circle и BUSD Binance, рыночная стоимость которых выросла примерно на 8% и 4% за последнюю неделю. Эксперты говорят, что это потому, что эти токены считаются «более безопасными», чем Tether.


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