Крах Terra вызвал спад децентрализованных финансов (DeFi) на $83 миллиарда

Стремительное падение алгоритмической стабильной монеты Terra привело к снижению общей стоимости всех криптовалют более чем на $83 млрд, так как инвесторы решили найти более безопасные сферы.

Обвал TerraUSD, или UST, и его родственного токена Luna в начале мая вызвал массовый отток из DeFi – инструментов децентрализованного финансирования, где можно занимать и кредитовать в криптовалютах без посредников. По данным отраслевого трекера DeFi Llama, общая стоимость, заблокированная во всех основных протоколах, упала до $112 млрд со $195 млрд в начале месяца.

Последствия краха Terra также нанесли масштабный ущерб криптовалютам. Биткоин и Ethereum, два крупнейших токена, упали ниже ключевых уровней поддержки в начале этого месяца и с тех пор с трудом восстанавливаются, закрепившись чуть ниже $30 тыс. и $2 тыс. соответственно. Индекс цифровых монет, рассчитываемый Bloomberg, в этом месяце упал на 30%.

Проекты DeFi привлекают инвесторов к покупке их собственных токенов и внесению их в качестве депозита, чтобы помочь заказать транзакции на основной блокчейн, процесс, известный как стейкинг. Взамен им предлагается доходность, превышающая доходность традиционных финансовых продуктов. Основная платформа Anchor, ответственная за большую часть стоимости экосистемы в 40 миллиардов долларов, рекламировала доходность до 20% до краха UST.

MakerDAO, крупнейший проект DeFi по общей стоимости акций, за последний месяц сократился почти на треть, до $9,8 млрд. Curve, популярная платформа для обмена стабильных монет, упала более чем на 55%, до $9 млрд.

Криптовалютная исследовательская компания Kaiko в понедельник в своей записке отметила, что снижение спроса на ставки в приложениях DeFi свидетельствует о «сильном оттоке капитала из этой сферы», что подтверждается ростом ликвидности Ethereum и биткоина на централизованных криптовалютных биржах.

Источник: Bloomberg