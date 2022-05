Блокчейн Terra дважды остановили из-за катастрофического падения токена LUNA, но это не спасло ситуацию

Управляющая компания блокчейна Terra – Terraform Labs – остановила деятельность сети ради предотвращения атаки на управление после катастрофической девальвации токена LUNA.

В официальном Twitter-акаунте валидотора подтвердили, что блокчейн был остановлен на высоте блока 7 603 700. Вынужденное решение последовало за цепочкой событий, вызвавшей беспрецедентное падение цены LUNA и связанного с ним стабильной монеты TerraUSD (UST). Стейблкоин потерял привязку в начале этой недели и упал ниже $0,30, хотя изначально имел привязку к доллару 1:1.

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 12, 2022

Terra validators have decided to halt the Terra chain to prevent governance attacks following severe $LUNA inflation and a significantly reduced cost of attack.

The Terra blockchain was officially halted at a block height of 7603700. https://t.co/squ5MZ5VDK

Из-за рухнувшей стоимости LUNA более чем на 99%, компания Terraform Labs заявила, что не может предотвратить атаки управления. Другими словами, падение цены «значительно снизило [стоимость] атаки», – написал оператор блокчейна в Twitter.

В Terraform Labs пообещали, что простой продлится недолго и перезапустят сеть, как только валидаторы применят патч для отключения дальнейших делегирований.

The patch release is out:https://t.co/BZ8t86cuwA

Delegations will be disabled once block production resumes.

The network should go live once 2/3 of the voting power comes online. An update will be provided accordingly. https://t.co/vffpjw7uom

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 12, 2022