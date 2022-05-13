Блокчейн Terra дважды остановили из-за катастрофического падения токена LUNA, но это не спасло ситуацию

Управляющая компания блокчейна Terra – Terraform Labs – остановила деятельность сети ради предотвращения атаки на управление после катастрофической девальвации токена LUNA.

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В официальном Twitter-акаунте валидотора подтвердили, что блокчейн был остановлен на высоте блока 7 603 700. Вынужденное решение последовало за цепочкой событий, вызвавшей беспрецедентное падение цены LUNA и связанного с ним стабильной монеты TerraUSD (UST). Стейблкоин потерял привязку в начале этой недели и упал ниже $0,30, хотя изначально имел привязку к доллару 1:1.

The Terra blockchain was officially halted at a block height of 7603700.https://t.co/squ5MZ5VDK Terra validators have decided to halt the Terra chain to prevent governance attacks following severe $LUNA inflation and a significantly reduced cost of attack. — Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 12, 2022

Из-за рухнувшей стоимости LUNA более чем на 99%, компания Terraform Labs заявила, что не может предотвратить атаки управления. Другими словами, падение цены «значительно снизило [стоимость] атаки», – написал оператор блокчейна в Twitter.

В Terraform Labs пообещали, что простой продлится недолго и перезапустят сеть, как только валидаторы применят патч для отключения дальнейших делегирований.

The patch release is out:https://t.co/BZ8t86cuwA Delegations will be disabled once block production resumes. The network should go live once 2/3 of the voting power comes online. An update will be provided accordingly. https://t.co/vffpjw7uom — Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 12, 2022

После патча и запуска блокчейн снова остановили и заявили о работах над «разработкой плана по его восстановлению».

Падение криптомонеты послужило поводом для исключения контрактов LUNA/USDT на Binance. Торговая пара упала ниже 0,005 USDT. Это произошло вслед за исключением токенов LUNA на криптовалютной бирже Huobi накануне.

Отмена контрактов в LUNA последовала также на фоне того, что Terraform Labs увеличила оборот токенов до более чем 6,5 трлн, по сравнению с 386 млн. три дня назад в попытке восстановления привязки 1 к 1 к доллару.

Стейблкоин TerraUSD разрабатывался как замена доллара, находясь в паре с Luna, которая не имеет фиксированной стоимости. Планировалось, что если стоимость TerraUSD падает ниже $1, его можно будет «сжечь» и обменять на Luna стоимостью в один доллар, и наоборот. Но когда в начале этой недели стоимость TerraUSD упала ниже, алгоритмический план не сработал и рухнул.

Потеря веры со стороны криптосообщества и агрессивные панические продажи привели к тому, что цена Luna упала до $0,0000011 с примерно $80 ранее на этой неделе.

Ранее на этой неделе соучредитель Terraform Labs До Квон поделился подробностями плана восстановления, который поможет спасти привязку UST от дальнейшей девальвации. В четверг эти планы были более подробно описаны, и была представлена стратегия сжигания $1,4 млрд UST и размещения 240 млн токенов LUNA. Однако детали плана спасения не смогли сдержать давление продаж на рынке.

До событий этой недели Terra LUNA входила в топ-10 криптовалютных проектов по рыночной капитализации, а ее актив UST был третьим по величине стейблкоином, уступая только Tether (USDT) и USD Coin (USDC).