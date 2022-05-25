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Основатель Ethereum Гэвин Вуд о крахе криптовалют: Обратите внимание на активы

Основатель Ethereum Гэвин Вуд о крахе криптовалют: Обратите внимание на активы

Соучредитель Ethereum Гэвин Вуд на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил Reuters, что криптоинвесторам стоит больше внимания уделять информации, что именно поддерживает их активы после краха рынка. Падение основных криптовалют обвалило рынок более чем на $800 миллиардов.

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«Я надеюсь, что люди обращают больше внимания на то, что стоит за названием валюты, когда они вовлечены в сообщество, экосистему или экономику», — пояснил Вуд агентству Reuters.

На ежегодном собрании экономических и политических лидеров в этом году были также замечены криптовалютные и блокчейн-компании, которые, несмотря на обвал рынка за несколько недель до мероприятия, активно участвовали в форуме.

Вуд впервые присутствовал на этом мероприятии, где он обсудил новое партнерство своего блокчейн-проекта Polkadot и проекта американского миллиардера Фрэнка МакКорта Liberty.

Блокчейны — это общедоступные реестры, в которых хранятся записи транзакций в компьютерных сетях, и, как и криптовалюты, они в значительной степени не регулируются.

«В интернете нет реальной концепции законности, потому что законность — это то, что определяют суверенные государства», — сказал Вуд в интервью.

По словам Вуда, новое партнерство направлено на децентрализацию контроля над сетью и предоставление пользователям большего контроля над своими данными.

Гэвин Вуд, 42-летний ученый-компьютерщик, придумавший термин Web3 и основавший Web3 Foundation, которая поддерживает реорганизацию сети от крупных компаний, таких как Alphabet, до обычных пользователей.

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