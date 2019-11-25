Владельцы автомобилей Porsche в Китае хотят перейти с iPhone на Android из-за отсутствия поддержки 5G в смартфонах Apple





На выставке Automobility LA генеральный директор Porsche North America Клаус Зеллмер (Klaus Zellmer) рассказал о том, что 91% владельцев автомобилей Porsche в США являются владельцами смартфонов iPhone. Информация очевидная, скажете вы, но удивляет другое – в Китае, например, количество таких пользователей 80%, однако половина из них заявили, что хотят перейти с iPhone на Android.

Одной из причин такого желания может служить растущая популярность 5G. В то время как Android-смартфоны, поддерживающие работу в сотовых сетях следующего поколения, уже доступны в Китае, Apple пока не торопится с выпуском соответствующих версий iPhone. Ожидается, что американская компания выпустит смартфон с поддержкой 5G не раньше сентября следующего года.

Другая причина может быть связана с появлением форм-фактора складных мобильных устройств с гибкими дисплеями. Китайцы, как известно, проявляют к ним особый интерес. В следующем месяце в Китае будет выпущен складной смартфон Samsung W20 5G, который является улучшенной версией Galaxy Fold. Он составит компанию уже выпущенному Huawei Mate X. Стоимость таких устройств немаленькая, но это вряд ли беспокоит владельцев спорткаров Porsche.

Нельзя исключать и патриотизм китайских потребителей, который, к слову, позволяет Huawei контролировать на данный момент 42% рынка смартфонов на внутреннем рынке. Поставки компании за третий квартал текущего года выросли на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как поставки iPhone в Китае снизились на 28%. Многие жители Поднебесной считают несправедливым действия США в отношении Huawei.

Клаус Зеллмер отметил, что Porsche уделяет больше внимания совместимости с iOS, и в США это имеет смысл. Однако, в связи с такими изменениями на китайском рынке компании придётся ориентироваться на выбор клиентов.

Источник: PhoneArena