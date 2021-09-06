Владельцы Pixel 3 жалуются на то, что их смартфоны полностью окирпичиваются без предупреждения





Все больше владельцев смартфонов Pixel 3 и Pixel 3 XL столкнулись с проблемой, которая делает их устройства полностью нерабочими. Пользователи сообщают об этом на форумах Google и Reddit, отмечая, что окирпичивание происходит без малейшего предупреждения. Девайсы входят в режим Qualcomm Emergency Download Mode (EDL), который не позволяет войти в загрузчик, чтобы попробовать восстановить прошивку.

Пока что не удается выяснить причину такого поведения смартфонов, а также найти решение, чтобы починить устройства. Возможно, проблема имеет аппаратный характер, но достаточного количества доказательств нет.

Отмечу, что сразу после выхода Pixel 3 и Pixel 3 XL у них оказалось немало проблем. Однако, если тогда владельцы смартфонов могли рассчитывать на гарантийное обслуживание, то спустя три года после релиза у многих устройств уже закончился срок действия гарантии. К слову, Google недавно продлила гарантию для Pixel 4 в некоторых регионах из-за определенных проблем. Поэтому есть вероятность, что компания поступит аналогичным образом и с Pixel 3 / 3 XL.

Источник: Engadget