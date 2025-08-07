Вместо утилизации — в хот-доги. Больница Таиланда раскрыла диагнозы пациентов на "обертках" уличной еды

Одну из частных больниц Таиланда оштрафовали за нарушение конфиденциальности клиентов, после того, как их фамилии и диагнозы заметили на обертках уличной еды.

Оказалось, что вместо того, чтобы утилизировать старые документы, их просто «перепрофилировали» и отдали торговцам уличной еды для использования в качестве оберток.

Впервые о нарушении узнали из соцсетей в мае 2024 года, когда местный блогер Doctor Lab Panda обнародовал фото с уличной закуской Khanom Tokyo, завернутой в то, что когда-то было медицинской справкой или отчетом — с именами и фамилиями клиентов, их диагнозами и результатами лабораторных анализов.

Блогеру в этом случае достались блюда с заключением мужчины, инфицированного вирусом гепатита В.

«Стоит ли мне продолжать есть, или же этого достаточно?», — спрашивал Doctor Lab Panda в публикации, которая собрала 33 000 реакций и 1700 комментариев.

В комментариях в основном критиковали больницу, однако некоторые из пользователей были наиболее обеспокоены безопасностью пищевых продуктов.

«Надо бойкотировать продавцов, которые используют такую переработанную бумагу. Они знают, что это опасно», — пишет один из комментаторов. Другой добавил: «Вирус гепатита В вряд ли передается через бумагу. Однако мы обеспокоены тем, что бумага прошла через неизвестно сколько рук, а токсичные вещества из типографской краски могли загрязнить пищу».

Дальнейшее расследование Комитета по защите персональных данных Таиланда выявило утечку более 1000 страниц конфиденциальных записей. 1 августа 2025 года больницу в конце концов признали виновной в «ненадлежащем обеспечении защиты и утилизации данных клиентов» и наложили штраф в размере 1,21 млн бат (около $37 000).

Название медучреждения не раскрывают, однако известно, что оно частное и располагалось в провинции Убонратчатхани. В отчетах уточняют, что услуги утилизации больница передала на аутсорс небольшому семейному бизнесу, который хранил документы дома вместо того, чтобы их уничтожать. Подрядчик так же получил штраф в размере 16 940 бат ($523) за ненадлежащее обращение с персональной информацией.

Источник: Bangkok Post, SCMP