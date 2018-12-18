Внедрение функции приватности Clear History в Facebook задерживается как минимум до весны 2019

В мае этого года компания Facebook анонсировала запуск функции под названием Clear History. Она призвана повысить уровень приватности пользователей.

В частности, при помощи Clear History пользователи смогли бы посмотреть, какие данные были переданы социальной сети посредством сайта и приложений. При желании пользователи могли бы удалить все собранные данные и полностью отказаться от сбора таких данных. Предполагалось, что функция Clear History будет запущена на протяжении нескольких месяцев с момента анонса. Но прошло уже полгода, а воз и ныне там. И даже теперь пользователям всё ещё предлагают подождать.

Представитель Facebook Дэвид Бэйзер заявил в одном из недавних интервью, что функция Clear History будет доступна для тестирования «к весне 2019 года». Для внедрения технологии отказа от идентификации потребовалось значительно больше времени, чем в Facebook думали изначально. По словам Бэйзера, в процессе разработки возникли существенные технические проблемы.

Отмечается, что Facebook хранит данные о серфинге, разделяя их по четырём направлениям, таким как сайт, персональный идентификатор пользователя, время посещения. Все эти сведения хранятся в разных местах. И когда Facebook хранит данные на основании даты и времени, без привязки к пользователю, то соцсеть не может легко связать историю с конкретными людьми. Теперь Facebook нужно создать ориентированную на пользователя систему хранения данных, чтобы сделать функцию Clear History работоспособной.

Источник: Engadget