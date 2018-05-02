Главные анонсы конференции F8 2018: сервис знакомств Facebook, групповые видеозвонки в Instagram/WhatsApp, редизайн Messenger и старт продаж Oculus Go

Вечером 1 мая в Сан-Хосе компания Facebook отрыла свою ежегодную двухдневную конференцию для разработчиков — F8. Как обычно, именно на первый день открытия пришлась основная масса анонсов, не исключено, что сегодня ничего существенного мы не увидим. Открывал мероприятие по традиции основатель и глава Facebook Марк Цукерберг, а все главные темы и анонсы пленарного доклада конференции разработчиков F8 2018 мы собрали в этом материале. Что же, приступим.

Facebook

Удаление всей истории действий вне соцсети

Facebook анонсировала запуск нового инструмента с говорящим названием Clear History, с помощью которого можно будет посмотреть, какие данные были переданы соцсети посредством сайта и приложений, при желании удалить все и даже полностью отказаться от сбора таких данных. Понятно, что это неизбежно повлечет за собой ухудшение рекомендаций, но появление подобного инструмента было неизбежно после скандала с Cambridge Analytica.

Цукерберг сравнил сбор данных в Facebook работой функциональности браузеров, отвечающей за ведение истории посещений и использованием файлов cookie.

«Мы считаем, что пользователи Facebook должны иметь возможность удалить свою историю так же, как это делают пользователи браузеров», – отметил Цукерберг.

Как отмечает Recode, после удаления данные останутся доступны компаниям-партнерам Facebook для использования в аналитических целях, но в обезличенном виде и лишь в течение 90 дней (в редких случаях — до двух лет).

Запуск функции Clear History состоится в ближайшие месяцы.

Интеграции в Facebook и Instagram Stories

Facebook объявила, что у Facebook и Instagram Stories появится больше интеграций со сторонними сервисами, такими как GoPro, Spotify и многими другими. Это позволит пользователям делиться в своих историях контентом из других приложений – например, в историях они смогут рассказывать о том, что слушают в данный момент (если речь о Spotify). Достаточно будет нажать кнопку поделиться в том или ином приложении, чтобы перенести файл в истории Instagram/Facebook. Причем в данном случае не требуется дополнительно связывать аккаунты Instagram/Facebook с другими приложениями.

Дейтинговые функции

Facebook анонсировала запуск собственного сервиса знакомств, который станет частью основного приложения соцсети. Пользователям предложат завести отдельный профиль для знакомств. Система будет подбирать пару на основании указанных в анкете предпочтений, общих интересов и общих знакомых. Кроме того, будет опциональная возможность подбора партнера на основании общих интересов в Группах и Событиях. Причем вся информация, касающаяся функциональности дейтинга, будет скрыта от друзей пользователя, то есть они не смогут узнать с кем он ходил на свидания. Тестирование функции дейтинга должно стартовать позже в этом году, тогда обещают раскрыть подробности.

Группы, раздел Crisis Response и Донорство крови

На F8 было объявлено о запуске нового раздела Группы, который позволит лучше ориентироваться среди своих групп и искать новые сообщества.

Запущенный в прошлом году раздел Crisis Response, в котором собраны функции Safety Check, Community Help и Fundraisers, обзавелся новой возможностью (ее фактический запуск состоится позже в этом году) – с ее помощью пользователи, оказавшиеся в сложной ситуации, смогут быстро делиться информацией – например, фото и видео пробок на дорогах или разрушенных в результате урагана городов, благодаря чему остальные смогут узнавать о тех или иных инцидентах и катастрофах из первых рук.

Одновременно было объявлено о запуске функции Донорство крови. В ближайшие недели в Индии, Бангладеш и Пакистане с помощью этой функции можно будет искать ближайшие пункты сдачи крови, а также делать запросы на донорскую кровь из банков крови.

Instagram, WhatsApp и Messenger

В ближайшем времени в Instagram и WhatsApp (напомним, они оба принадлежат Facebook) появится функция групповых звонков, в настоящее время эта функциональность уже тестируется. Сколько человек сможет одновременно участвовать в разговоре, пока точно неизвестно, но на продемонстрированном компанией скриншоте в видеочате общается группа из четырех человек.

Кроме того, в рамках расширения функциональности в WhatsApp добавят стикеры, а Instagram получит обновленные раздел «Поиск и интересное» (Explore) и новые фильтры и эффекты на базе анонсированной в прошлом году AR-платформы Facebook Camera Effects Platform, о которой мы уже рассказывали.

Facebook также анонсировала радикальное обновление дизайна приложения Facebook Messenger. В ходе выступления Марк Цукерберг несколько раз сделал акцент на том, что новая версия будет «быстрой и чистой»: внизу останутся только три вкладки, и, вероятнее всего, все лишнее вроде игр из него уберут. Одновременно было объявлено о запуске M Translations, новой функциональности виртуального помощника с искусственным интеллектом M. Как можно догадаться из названия, она предназначена для перевода рекомендаций о тех или иных товарах из Marketplace на родной язык. На старте M Translations будет работать только для языковой пары английский-испанский и только в США, но со временем разработчик обещают расширять географию работы сервиса и добавлять поддержку новых языков.

AR/VR

В рамках F8 2018 было объявлено о старте продаж автономной гарнитуры виртуальной реальности Oculus Go. Со вчерашнего дня устройство поступило в продажу в 23 странах (но не в Украине). Напомним, гарнитура Oculus Go, которая для работы не требует смартфона или ПК, была представлена еще осенью прошлого года. Производством Oculus Go занимается небезызвестная Xiaomi.

Гарнитура Oculus Go оснащается экраном разрешением 2560х1440 пикселей, SoC Snapdragon 821, встроенными громкоговорителями и предлагается в двух версия с 32 и 64 ГБ флэш-памяти. Младшая модель, по заверениям разработчиков, может вместить три фильма в высоком разрешении, 10 игр и 20 приложений, а старшая – семь фильмов, 20 игр и 40 приложений.

К настоящему моменту в Google Play и App Store насчитывается более 1000 совместимых приложений, включая официальное приложение для работы с устройством.

Версия Oculus Go с 32 ГБ памяти оценивается в $199, за модель с 64 ГБ памяти просят $249.

Также было объявлено о выпуске новых VR-приложений Oculus Venues и Oculus TV, а также интеграции 3D Posts в Facebook Camera AR. Летом появятся еще и 3D Photos – специальная функция позволит использовать камеру смартфона для создания изображений в формате 3D, которыми можно будет делиться в соцсети.

Запись видеотрансляции пресс-конференции F8 2018 доступна ниже:

F8 2018 Day 1 Keynote Hear from Mark Zuckerberg and other Facebook leaders on Facebook's latest technology and innovation. Опубліковано Facebook for Developers 1 травня 2018 р.

Источник: Facebook