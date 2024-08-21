Во Львовской области создадут индустриальный парк для производства компьютеров и электроники

Планируется привлечь ₴210,5 млн инвестиций.

Правительство Украины 20 августа приняло решение о включении нового индустриального парка «Технологий и бизнеса» в Реестр индустриальных парков. Парк расположится на территории Новояворовской общины Львовской области.

Проект предусматривает создание до 450 рабочих мест в сфере перерабатывающей промышленности. Производство сосредоточится на товарах с высокой добавленной стоимостью, в частности компьютерах, электронной и оптической продукции, а также электрическом оборудовании.

Виталий Киндратив, заместитель Министра экономики Украины, подчеркнул важность нового парка для экономической стратегии страны:

«Развитие индустриальных парков является составляющей экономической политики «Сделано в Украине», которая направлена на поддержку отечественного производителя».

Индустриальный парк «Технологий и бизнеса» стал 91-м зарегистрированным парком в Украине и 23-м, внесенным в Реестр в 2024 году.

Инициатором создания парка выступил Новояворовский городской совет. Планируется привлечь ₴210,5 млн инвестиций от участников-инвесторов. Дополнительно ₴1,4 млн выделят из местного бюджета на обустройство территории.

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Включение в Реестр дает парку право на государственное стимулирование. В бюджете на 2024 год для этих целей предусмотрели ₴1 млрд. Поддержка включает компенсацию расходов на строительство инфраструктуры, подключение к электросетям, а также налоговые и таможенные льготы.

Источник: Министерство экономики Украины

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