Во время хакерской атаки на серверы Gigabyte могла произойти утечка 112 ГБ конфиденциальных данных AMD, Intel и AMI





На прошлой неделе компания Gigabyte подтвердила, что хакеры взломали систему безопасности её серверов. Компания оперативно приняла необходимые меры, и атака не повлияла на её работу.

Из-за взлома хакеров Gigabyte была вынуждена отключить некоторые из своих систем. При этом компания утверждает, что её повседневная работа не пострадала. Атака затронула небольшое количество серверов компании. Gigabyte сотрудничает с правоохранительными органами и экспертами в сфере информационной безопасности, чтобы справиться с этой кибератакой.

Однако новые данные свидетельствуют, что не всё так радужно, как можно было предположить. Как оказалось, во время кибератаки данные на серверах Gigabyte были зашифрованы. В таком случае, если у компании нет резервных копий на внешних носителях, она будет вынуждена заплатить хакерам за их расшифровку.

Более того, хотя Gigabyte не уточнила содержимое взломанных серверов, сообщается, что группа под названием RansomEXX могла получить доступ к 112 ГБ конфиденциальной информации. Она включает документы AMD, Intel и AMI. Эти файлы могут быть схемами устройств следующего поколения, планами развития продуктов или ключами безопасности UEFI/BIOS/TPM. Разглашение любой такой информации может иметь серьезные последствия для Gigabyte.

Источник: videocardz