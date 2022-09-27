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Vodafone, «Київстар» и lifecell восстанавливают связь в Харьковской области с помощью терминалов Starlink

Vodafone, «Київстар» и lifecell восстанавливают связь в Харьковской области с помощью терминалов Starlink

Украинские компании продолжают возобновлять свои услуги на освобожденных от оккупантов территориях Харьковской области. На этот раз речь пойдет об операторах мобильной связи.

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Как сообщает компания Vodafone, сейчас удалось восстановить связь в таких населённых пунктах: Балаклея, Купянск, Шевченково, Волчанск, Волохов Яр, Большой Бурлук, Изюм, Печенеги. В целом на сегодня работает 80% сети Vodafone в Харьковской области. Команда Vodafone работает над увеличением ёмкости сети в Харьковской области и запускает дополнительные базовые станции. Так, на прошлой неделе заработали дополнительные объекты связи в Изюме и Дергачах. В некоторых населённых пунктах инфраструктура была полностью разрушена в результате боевых действий и мародерства оккупантов. Для оперативного восстановления связи инженеры Vodafone активно используют оборудование Starlink, выполняющее функцию транспортной сети на время проведения аварийных работ по восстановлению обычной транспортной сети. В компании организованы мобильные юниты с оборудованием Starlink, которые можно быстро транспортировать и использовать при необходимости.

Оператор «Киевстар» также сообщил о возобновлении связи в освобождённых населённых пунктах Харьковской области. Услуги мобильной связи от «Киевстар» возвращены в 14 освобождённых городах и сёлах в Волчанском, Изюмском, Чугуевском и Балаклейском районах. Так, с 13 по 23 сентября инженеры компании возобновили работу сети мобильной связи в населённых пунктах Балаклея, Белый Колодец, Боровское, Вишневое, Волчанск, Волохов Яр, Изюм, Петровское, Шевченково, Чкаловское. 27 сентября к ним добавились Приколотное, Казачья Лопань и Безруки. «Киевстар» также фиксирует значительное повреждение оборудования. При отсутствии электроэнергии для поддержки работы сети инженеры используют стационарные и передвижные дизель-генераторы. А там, где волоконно-оптическая инфраструктура сильно повреждена, специалисты используют оборудование Starlink.

Оператор lifecell сообщил о возобновлении поврежденной инфраструктуры. Сейчас Балаклея, Шевченково, Волчанск, Изюм, Циркуны, Липцы и окрестные сёла уже имеют связь оператора. В других населённых пунктах области идёт ремонт оборудования компании. Всего за время оккупации области российскими войсками уничтожены и повреждены более 110 базовых станций оператора, которые обеспечивали связь. В Балаклее, Изюме и Шевченко была значительно повреждена сеть оператора, поэтому команда lifecell смогла восстановить покрытие благодаря спутниковым технологиям Starlink.


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