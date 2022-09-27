Vodafone, «Київстар» и lifecell восстанавливают связь в Харьковской области с помощью терминалов Starlink

Украинские компании продолжают возобновлять свои услуги на освобожденных от оккупантов территориях Харьковской области. На этот раз речь пойдет об операторах мобильной связи.

Как сообщает компания Vodafone, сейчас удалось восстановить связь в таких населённых пунктах: Балаклея, Купянск, Шевченково, Волчанск, Волохов Яр, Большой Бурлук, Изюм, Печенеги. В целом на сегодня работает 80% сети Vodafone в Харьковской области. Команда Vodafone работает над увеличением ёмкости сети в Харьковской области и запускает дополнительные базовые станции. Так, на прошлой неделе заработали дополнительные объекты связи в Изюме и Дергачах. В некоторых населённых пунктах инфраструктура была полностью разрушена в результате боевых действий и мародерства оккупантов. Для оперативного восстановления связи инженеры Vodafone активно используют оборудование Starlink, выполняющее функцию транспортной сети на время проведения аварийных работ по восстановлению обычной транспортной сети. В компании организованы мобильные юниты с оборудованием Starlink, которые можно быстро транспортировать и использовать при необходимости.

Оператор «Киевстар» также сообщил о возобновлении связи в освобождённых населённых пунктах Харьковской области. Услуги мобильной связи от «Киевстар» возвращены в 14 освобождённых городах и сёлах в Волчанском, Изюмском, Чугуевском и Балаклейском районах. Так, с 13 по 23 сентября инженеры компании возобновили работу сети мобильной связи в населённых пунктах Балаклея, Белый Колодец, Боровское, Вишневое, Волчанск, Волохов Яр, Изюм, Петровское, Шевченково, Чкаловское. 27 сентября к ним добавились Приколотное, Казачья Лопань и Безруки. «Киевстар» также фиксирует значительное повреждение оборудования. При отсутствии электроэнергии для поддержки работы сети инженеры используют стационарные и передвижные дизель-генераторы. А там, где волоконно-оптическая инфраструктура сильно повреждена, специалисты используют оборудование Starlink.

Оператор lifecell сообщил о возобновлении поврежденной инфраструктуры. Сейчас Балаклея, Шевченково, Волчанск, Изюм, Циркуны, Липцы и окрестные сёла уже имеют связь оператора. В других населённых пунктах области идёт ремонт оборудования компании. Всего за время оккупации области российскими войсками уничтожены и повреждены более 110 базовых станций оператора, которые обеспечивали связь. В Балаклее, Изюме и Шевченко была значительно повреждена сеть оператора, поэтому команда lifecell смогла восстановить покрытие благодаря спутниковым технологиям Starlink.