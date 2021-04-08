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Vodafone запровадив в Україні систему автобезпеки Vodafone Guardian (абонплата — 5699 грн/рік, обладнання та монтаж — від 9800 грн)

Vodafone запровадив в Україні систему автобезпеки Vodafone Guardian (абонплата — 5699 грн/рік, обладнання та монтаж — від 9800 грн)

Vodafone запровадив в Україні систему автобезпеки Vodafone Guardian (абонплата — 5699 грн/рік, обладнання та монтаж — від 9800 грн)


Vodafone запускає в Україні сервіс захисту автомобілю від викрадення Vodafone Guardian. Система розроблена Vоdafone Group та працює 60+ країнах світу – без додаткових витрат у роумінгу, тепер вона доступна й українським автолюбителям.

Vodafone Guardian – це супутникова система безпеки для автомобіля з диспетчерською підтримкою українських клієнтів у режимі 24/7. Вона забезпечує:

  • виклик патруля протягом 5 хвилин після отримання повідомлення про позаштатну ситуацію
  • виклик екстрених служб 24/7
  • дистанційне блокування руху за допомогою диспетчерського центру
  • online-контроль стану автомобіля: моніторинг поїздок, заряд акумулятора, спроби включення автомобіля та ін.
  • обслуговування за межами України.

У разі викрадення автомобіля диспетчерський центр самостійно зв’язується з правоохоронними органами та передає інформацію про місцезнаходження автомобіля – до моменту знаходження та повернення автомобіля власнику.

«Щорічно в Україні викрадають більше 3000 автомобілів, більшу частину яких не знаходять. На сьогодні супутникові системи автобезпеки вважаються найнадійнішим захистом авто від викрадення. Вони відстежують сигнали тривоги від авто і забезпечують зв’язок між авто та диспетчерським центром в режимі реального часу і в екстрених ситуаціях миттєво реагують на тривоги – відбувається блокування двигуна автомобіля чи виклик Національної поліції» — зазначили в Vodafone Україна.

Vodafone Guardian передбачає прихований монтаж обладнання в салоні авто, а також безконтактну систему ідентифікації власника за допомогою мітки Driver Card – це дозволяє уникнути незручного набору коду з клавіатури, а також зробити систему захисту непомітною для стороннього ока. Система не садить акумулятор, адже Vodafone Guardian вирізняється низьким енергоспоживанням. Обладнання встановлюється на спеціалізованих СТО.

Vodafone запровадив в Україні систему автобезпеки Vodafone Guardian (абонплата - 5699 грн/рік, обладнання та монтаж - від 9800 грн)

Цілодобовий диспетчерський центр сповіщає власника автомобіля про виникнення позаштатних ситуацій, а також надає послуги виклику екстрених служб, у залежності від ситуації – швидкої, поліції чи пожежної служби, допомоги в дорозі.

Cистема Vodafone Guardian працює в Україні та за кордоном, більш ніж в 60 країнах світу, у тому числі у 45 країнах Європи, без додаткових витрат у роумінгу. У разі виникнення позаштатних ситуацій з автомобілем інформація про дорожню пригоду передається до локальних диспетчерських центрів Італії, Франції, Іспанії, Великобританії, Польщі, Нідерландів та ін.

Керувати системою можна за допомогою мобільного додатку My Connected Car, а також через web-інтерфейс. Автовласник може самостійно вмикати режими «СТО» чи «Транспортування» в мобільному додатку, отримувати звіт про місцезнаходження авто та його переміщення, а також регулярну самодіагностику технічного стану системи.

Vodafone запровадив в Україні систему автобезпеки Vodafone Guardian (абонплата - 5699 грн/рік, обладнання та монтаж - від 9800 грн)Користування Vodafone Guardian коштує 5699 грн за 12 міс., користувачі системи одноразово сплачують за обладнання 5800 грн та від 4000 грн за монтаж – залежно від моделі авто.

Офіційним сервіс-провайдером Vodafone Guardian в Україні є компанія Benish GPS, яка створила диспетчерський центр для підтримки Vodafone Guardian.

Джерело: Vodafone Україна

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