Volkswagen будет обозначать продвинутые версии электромобилей семейства ID приставкой GTX (где X — полный привод) по аналогии с GTI, GTD и GTE

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Немецкий автопроизводитель Volkswagen еще толком не запустил производство новых электромобилей из семейства ID, а уже подумал над тем, как назвать «продвинутые» версии своих электрических моделей. Информацию официально подтвердил изданию Autocar один из высокопоставленных представителей компании.

Для начала отметим, что Volkswagen традиционно награждает дополнительными шильдиками более производительные версии своих моделей, используя приставки GTI, GTD и GTE для бензиновых, дизельных и гибридных версий соответственно. Так как подходящие для электромобилей обозначения GTI (ID) и GTE (Electric) уже заняты, немцам пришлось использовать менее интуитивно понятное обозначение GTX (если упоминать об интуитивности и логике, то обязательно стоит вспомнить приставку Turbo для электромобилей Porsche).

Символ «X» будет символизировать двухмоторную конфигурацию, которая обеспечит более высокую мощность, динамические характеристики и управляемость за счет полного привода и точного управления каждой из осей. Отметим, что мощность серийного заднеприводного VW ID 3 составляет 150 кВт, при этом установка второго двигателя на переднюю ось сможет увеличить его мощность вдвое, что радикально скажется на улучшении его характеристик.

По данным вышеупомянутого инсайдера, первым носителем нового обозначения станет самая производительная версия электромобиля VW ID 5, построенного на основе концепта электрокроссовера ID Crozz (соответственно, VW ID 5 GTX). Анонс серийной версии модели ожидается в начале 2021 года.

Помимо приставки к названию (и, естественно, улучшенных характеристик), GTX-версии моделей также получат характерные особенности дизайна экстерьера и интерьера, которые будут выделять их на фоне стандартных собратьев.

Напомним, что самые «горячие» версии электромобилей Volkswagen, подготовленные спортивным подразделением Volkswagen R, получат приставку R, то есть ID 5 R будет еще быстрее, чем ID 5 GTX.

Источник: Autocar