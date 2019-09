Илон Маск попытался высмеять Porsche за Turbo в обозначении люксовых версий Taycan, но в итоге сам оказался в глупой ситуации

Позавчера прошла грандиозная (одновременно в трех странах) презентация серийного электромобиля Porsche Taycan. Модель далеко не массовая и очень недешевая, при этом первыми на рынок выйдут еще более дорогостоящие люксовые версии Turbo. Небезызвестный основатель и глава Tesla Илон Маск не преминул возможностью высмеять конкурента (как известно, для автопроизводителей такие подколки – дело привычное).

В своей излюбленной манере Илон Маск написал короткий твит, в котором попытался пристыдить Porsche за использование слова Turbo в названии автомобиля. Собственно, вот этот твит:

Um @Porsche, this word Turbo does not mean what you think it does

— Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2019