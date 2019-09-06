Илон Маск попытался высмеять Porsche за Turbo в обозначении люксовых версий Taycan, но в итоге сам оказался в глупой ситуации





Позавчера прошла грандиозная (одновременно в трех странах) презентация серийного электромобиля Porsche Taycan. Модель далеко не массовая и очень недешевая, при этом первыми на рынок выйдут еще более дорогостоящие люксовые версии Turbo. Небезызвестный основатель и глава Tesla Илон Маск не преминул возможностью высмеять конкурента (как известно, для автопроизводителей такие подколки – дело привычное).

В своей излюбленной манере Илон Маск написал короткий твит, в котором попытался пристыдить Porsche за использование слова Turbo в названии автомобиля. Собственно, вот этот твит:

Um @Porsche, this word Turbo does not mean what you think it does — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2019

Эм, Porsche, вообще-то у слова Turbo другое значение.

Маск был не первым и не единственным, кто высмеял Porsche за этот спорный маркетинговый прием. Собственно, в комментариях к нашей новости об анонсе серийного Porsche Taycan можно найти немало смешных шуток на эту тему.

Но не успел Маск подшутить над конкурентом, как ему тут же припомнили, что он и сам зачастую поступает точно так же. Популярный американский сайт об автомобилях Jalopnik цитировал Маска, заменив слово Turbo на Autopilot. В итоге Маску пришлось защищаться.

Jalopnik not sharpest tool in shed …https://t.co/6MeFDpotrB — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2019

Да, достижения Tesla в области систем автономного вождения и разного рода функций помощи водителю неоспоримы, но, как мы знаем, Илон Маск неоднократно обещал (например, вот) полноценный автопилот на автомобилях Tesla, но с тех пор сроки сдвигались столько раз, что уже и не сосчитаешь. К тому же, можно вспомнить про опцию Full Self-Driving, которая в прошлом не раз выступала предметом многочисленных споров. Как известно, Full Self-Driving, несмотря на название, полноценным автопилотом не является, поскольку не наделяет электромобили Tesla способностью самоуправляемого движения. За это Tesla тоже неоднократно критиковали.

В общем, опубликовав этот твит Илон Маск, сам того не ожидая (или как раз наоборот?), спровоцировал нешуточную дискуссию. Тред, посвященный обсуждению этой шутки, содержит массу шуток, мемов и подколок, способных сделать пятничное утро еще лучше.

Источник: Илон Маск Twitter