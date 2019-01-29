Volkswagen будет серийно производить мобильные скоростные зарядки с внутренней батареей от электромобилей VW MEB

В самом конце прошлого года немецкий автопроизводитель Volkswagen продемонстрировал мобильную скоростную зарядку для электромобилей с внутренней батареей на 360 кВтч. Из-за отсутствия реальных фотографий системы многие приняли ее за очередной концепт, однако представители компании подтвердили, что собираются вывести эту зарядку на рынок.

По данным с официального сайта, такие зарядки будут собирать на фабрике автокомпонентов в Ганновере. Новые устройства будут собирать на линиях, которые ранее были зарезервированы под сборку радиаторов охлаждения. Наладка производства стартует уже в текущем году, а первые коммерческие устройства выйдут на рынок в 2020 году. Естественно, о ценах системы информации пока нет, да и вряд ли устройства такого типа будут покупать конечные пользователи.

Напомним, что представленная Volkswagen мобильная скоростная зарядка представляет собой своеобразный «пауэрбанк для электромобиля». Благодаря небольшим габаритам и автономности, разместить такую зарядку можно где угодно, включая подземный паркинг. Станцию также можно подключить к сети переменного тока мощностью 30 кВт, в этом случае она будет самостоятельно заряжать внутренние батареи, обеспечивая практически бесперебойное питание для электромобилей.

Внутри такой установки размещены отслужившие свое батареи электромобилей на платформе Modular Electric Toolkit (MEB) суммарной емкостью 360 кВтч, чего по расчетам создателей достаточно для подзарядки до 15 электромобилей. К каждой мобильной зарядке можно подключить до четырех электромобилей одновременно — два к DC-розеткам и еще два к AC-розеткам, мощность заряда при этом может доходить до 100 кВт.

Источник: Volkswagen