Volkswagen начал продавать новый Golf в Европе и выпустил юбилейную модель Edition 50

Volkswagen начала предварительные продажи обновленного Golf в Европе, выпустив модель Edition 50. Это специальное издание посвящено 50-летию со дня дебюта оригинальной итерации хэтчбека.

В то же время, она также служит отвлекающим маневром от повышенных цен на обновленный модельный ряд, которые теперь стартуют от 27 180 евро, передаёт Carscoops. Golf Edition 50 базируется на топовой отделке Style, содержащей несколько отличительных черт, которые отмечают эту важную веху. Среди заметных дополнений — значки 50, украшающие стойки, эмблемы Edition 50 на боковых порогах и руле, а также такие внешние изменения, как 18-дюймовые легкосплавные диски Leeds, светодиодная лента на решётке радиатора и тонированное заднее стекло. В салоне такие детали, как педали из матовой нержавеющей стали и черная обивка сидений.

Стандартная комплектация включает флагманскую 12,9-дюймовую информационно-развлекательную систему Discover с навигацией, бесключевым доступом, голосовым ассистентом IDA с интеграцией ChatGPT, противоугонной сигнализацией и возможностью выбора профиля вождения. Те, кто желает большего, могут заказать опциональный пакет Plus, который добавляет сдвижную панорамную крышу, дисплей на лобовом стекле и матричные светодиодные фары

Кроме специального издания, VW объявил полный модельный ряд серии, который включает Golf начального уровня, средний Life и флагманский Style. Посещение немецкого конфигуратора показывает, что базовая модель поставляется с 15-дюймовыми стальными дисками, хотя она имеет такие функции, как светодиодные фары и беспроводную систему Apple CarPlay / Android Auto.

VW подтвердил, что в будущем появятся «дальнейшие производные и системы привода». Они, скорее всего, будут включать усовершенствованные плагин-гибриды, которые принесут значительное увеличение диапазона нулевых выбросов, и турбодизель, который сделает последнее появление перед тем, как уйти в отставку. Также ожидается запуск продаж более мощных модификаций Golf GTI и будущего Golf R, в которых точно исчезнет механическая коробка передач.

Обновленный VW Golf уже доступен для предварительного заказа на европейских рынках. В Германии цены стартуют от 27 180 евро за хэтчбек Golf начального уровня и от 28 280 евро за вариант Golf Variant. Это свидетельствует о росте цен по сравнению с предыдущей моделью, что объясняется уровнем инфляции и дополнительными функциями.

Курс UX/UI Designer. тапи, кліки, свайпи — та інша магія UX/UI Курс-професія про створення дизайну інтерфейсів. Отримати інформацію про курс

Что касается высокотехнологичного VW Golf Edition 50, то его цена начинается от 36 820 евро, он будет доступен только с более мощными 1,5-литровыми двигателями.

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!