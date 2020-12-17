Volkswagen начнет официально поставлять электромобили в Украину (вероятно, уже в 2021 году)

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О планах Volkswagen выйти на украинский рынок электромобилей сообщает «Главком» со ссылкой на официального импортера автомобилей Volkswagen в Украине («Порше Україна»). Предполагается, что это произойдет уже в следующем году.

«Volkswagen планирует начать продажи электромобилей в Украине. Мы понимаем, что растет спрос и инфрастуктура развивается быстрыми темпами. Мы ориентируемся на процесс планирования завода-изготовителя и надеемся, что в ближайшее время сможем предложить поклонникам бренда электрические Volkswagen». из официального заявления «Порше Україна».

Какие именно модели будут продаваться в Украине, когда их можно будет купить, и по какой цене, пока не уточняется. Но все указывает на то, что дебютной станет нынешний бестселлер Volkswagen ID.3 — первый серийный электромобиль марки на платформе MEB. Он начал продаваться в июле 2020 года, а в октябре стал самым продаваемым электромобилем на рынке Европы, опередив Renault Zoe и Hyundai Kona Electric.

Напомним, базовый хэтчбек Volkswagen ID.3 оснащается аккумуляторным блоком емкостью 62 кВт·ч, обеспечивающим 420 км пробега (по циклу WLTP), и электродвигателем мощностью 145 л.с. Его стоимость в Германии начинается от 34 тысяч евро.