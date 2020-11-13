В следующие 5 лет Volkswagen инвестирует 73 млрд евро в электромобили, гибриды и диджитализацию (и представит 70 электромобилей и 60 гибридов до 2030 года)





Немецкий автопроизводитель Volkswagen Group заявил об увеличении инвестиций в «технологии будущего» (электромобили, гибриды, цифровые технологии) до суммы 73 млрд евро в ближайшие пять лет. Ранее в компании собирались потратить на исследования в данной области порядка 40% от общего объема в 150 млрд евро, но решили увеличить эту долю практически до 50%.

Большая часть суммы в размере 35 млрд евро пойдет на разработку батарейных электромобилей, 27 млрд евро потратят на разнообразные цифровые технологии (сумму удвоили по сравнению с первоначальным планом, наверняка с оглядкой на проблемы с «прошивкой» электромобилей VW ID.3), а еще 11 млрд евро — на гибридные версии существующих моделей, на которые будут опираться продажи в переходной период развития автомобильной индустрии.

За следующие десять лет Volkswagen Group собирается представить 70 новых полностью электрических автомобилей. Примерно 20 из них уже находятся в производстве, а еще 50 будут представлены в последующие годы. Также к концу десятилетия немцы рассчитывают распологать портфолио из 60 гибридов, примерно половина из которых уже присутствует на рынке.

Если говорить об объемах продаж, то Volkswagen планирует произвести и продать порядка 26 млн электромобилей к 2030 году. Около 19 млн из них будут основаны на фирменной модульной платформе Modular Electric Drive Toolkit (MEB), а оставшиеся 7 млн — на высокопроизводительной платформе Premium Platform Electric (PPE). За тот же период компания рассчитывает собрать порядка 7 млн гибридов.

Фабрика в Вольфсбурге, которая в данный момент собирает модели Volkswagen Golf, Volkswagen Tiguan и SEAT Tarraco с 2024 года освоит производство нового кроссовера для европейскго рынка. В Ганновере будут собирать электрический минивэн ID. BUZZ и сразу три электрокроссовера D-класса для различных брендов Volkswagen Group. В Эмдене запустят производство электромобиля ID.4 и новой электрической модели Volkswagen Aero (с 2023 года).

Напомним, что в этом году Германия разработала новую программу стимулирования покупки электромобилей — зарядная станция должна быть на каждой топливной заправке в стране, а покупатели электромобилей с ценником до €40 тыс. получат скидку в €9 тыс.

Источник: Volkswagen