Volkswagen открывает предзаказы на электромобиль VW ID.4 в США, Китае и 30 странах Европы (до конца года немцы рассчитывают продать 100 тыс. штук)





Электрокроссовер Volkswagen ID.4 был представлен официально еще в сентябре прошлого года, однако на тот момент можно было предзаказать только лимитированную версию модели ID.4 1st Edition, которая вдобавок быстро закончилась. Теперь же немецкий автопроизводитель объявил, что в середине февраля запускает предпродажи других версий модели, причем сразу в США и 30 европейских странах, включая Германию. Доставка заказанных моделей начнется практически сразу — в марте текущего года.

По итогам 2021 года компания рассчитывает выйти на объем 100 тыс. экземпляров VW ID.4, при этом по прогнозам Volkswagen две трети этой партии придется на Европу, а оставшуюся треть разделят США и Китай. Кстати, китайцам изначально будет доступно сразу два варианта модели, включая ID.4 CROZZ и ID.4 X. Собирать электромобиль будут в Европе, Китае и США, при этом в первых двух регионах сборка уже началась (фабрики в Цвиккау, Цзядине и Фошане), тогда как заводы в Чаттануге (США) и Эмдене (Германия) запустят сборку чуть позже, в 2022 году.

Покупателям будет доступно два уровня производительности — 125 кВт (170 л.с.) и 150 кВт (204 л.с.) с разгоном до 100 км/ч за 8,5 секунд и ограниченной электроникой скоростью 160 км/ч. Полноприводная модель с максимальной мощностью получит обозначение ID.4 GTX. Версия ID.4 Pure с батареей на 52 кВтч получит запас хода 348 км (WLTP), тогда как вариант ID.4 Pro с батареей на 77 кВтч сможет проехать от одного заряда до 522 км (WLTP).

Стоимость электрокроссовера Volkswagen ID.4 в Германии стартует с отметки €38,450 за версию ID.4 Pure Performance, при этом покупатели смогут получить на покупку грант в размере €9,000.

Источник: Volkswagen