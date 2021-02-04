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Volkswagen открывает предзаказы на электромобиль VW ID.4 в США, Китае и 30 странах Европы (до конца года немцы рассчитывают продать 100 тыс. штук)

Volkswagen открывает предзаказы на электромобиль VW ID.4 в США, Китае и 30 странах Европы (до конца года немцы рассчитывают продать 100 тыс. штук)

Volkswagen открывает предзаказы на электромобиль VW ID.4 в США, Китае и 30 странах Европы (до конца года немцы рассчитывают продать 100 тыс. штук)


Электрокроссовер Volkswagen ID.4 был представлен официально еще в сентябре прошлого года, однако на тот момент можно было предзаказать только лимитированную версию модели ID.4 1st Edition, которая вдобавок быстро закончилась. Теперь же немецкий автопроизводитель объявил, что в середине февраля запускает предпродажи других версий модели, причем сразу в США и 30 европейских странах, включая Германию. Доставка заказанных моделей начнется практически сразу — в марте текущего года.

Volkswagen открывает предзаказы на электромобиль VW ID.4 в США, Китае и 30 странах Европы (до конца года немцы рассчитывают продать 100 тыс. штук)

По итогам 2021 года компания рассчитывает выйти на объем 100 тыс. экземпляров VW ID.4, при этом по прогнозам Volkswagen две трети этой партии придется на Европу, а оставшуюся треть разделят США и Китай. Кстати, китайцам изначально будет доступно сразу два варианта модели, включая ID.4 CROZZ и ID.4 X. Собирать электромобиль будут в Европе, Китае и США, при этом в первых двух регионах сборка уже началась (фабрики в Цвиккау, Цзядине и Фошане), тогда как заводы в Чаттануге (США) и Эмдене (Германия) запустят сборку чуть позже, в 2022 году.

Покупателям будет доступно два уровня производительности — 125 кВт (170 л.с.) и 150 кВт (204 л.с.) с разгоном до 100 км/ч за 8,5 секунд и ограниченной электроникой скоростью 160 км/ч. Полноприводная модель с максимальной мощностью получит обозначение ID.4 GTX. Версия ID.4 Pure с батареей на 52 кВтч получит запас хода 348 км (WLTP), тогда как вариант ID.4 Pro с батареей на 77 кВтч сможет проехать от одного заряда до 522 км (WLTP).

Volkswagen открывает предзаказы на электромобиль VW ID.4 в США, Китае и 30 странах Европы (до конца года немцы рассчитывают продать 100 тыс. штук)

Стоимость электрокроссовера Volkswagen ID.4 в Германии стартует с отметки €38,450 за версию ID.4 Pure Performance, при этом покупатели смогут получить на покупку грант в размере €9,000.

Источник: Volkswagen

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