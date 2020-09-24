Электрокроссовер Volkswagen ID.4 представлен официально: мощность от 200 л.с., запас хода 520 км (WLTP) и ценник от $39,9 тыс.





После серии тизеров немецкий автопроизводитель Volkswagen наконец официально представил электрокроссовер VW ID.4, построенный на фирменной модульной платформе VW MEB. В отличие от хэтчбека VW ID.3, ориентированного на европейский рынок, новый электрокроссовер является глобальной моделью и будет продаваться в США, Китае и Европе.

Первой на рынок в начале 2021 года выйдет заднеприводная модель с электрическим двигателем на задей оси, который генерирует 150 кВт (204 л.с.) мощности и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8,5 секунд и набирать 160 км/ч. В середине 2021 года можно будет заказать полноприводную модель с дополнительным электродвигателем на передней оси мощностью 75 кВт (102 л.с.), которая обеспечит более впечатляющие внедорожные возможности благодаря суммарной мощности 302 л.с. (кстати, клиренс модели составляет 21 см).

Версия с батареей емкостью 77 (82) кВтч обеспечивает электрокроссоверу VW ID.4 запас хода до 520 км по измерительному циклу WLTP и 250 миль (400 км) по измерительному циклу EPA. С помощью встроенного преобразователя на 11 кВт и домашней электросети электромобиль сможет получить 50 км запаса хода за час зарядки, полный заряд батареи от обычной зарядки Level 2 займет около 7,5 часов. На скоростных зарядках электрокроссовер сможет потреблять мощность до 125 кВт, заряжая батарею с 0 до 80% за 38 минут (для американцев первые три года владения VW ID.4 зарядка в сети Electrify America будет бесплатной).

Как и обещали разработчики, за счет компактного электродвигателя и батареи в полу водитель и пассажиры VW ID.4 получили максимально просторный салон с высокой крышей и плоским полом. Электрокроссовер получился 4584 мм в длину, 1852 мм в ширину и 1636 мм в высоту, колесная база составляет 2765 мм, а объем багажника — от 543 до 1575 литров в зависимости от положения задних сидений. Все управление возложено на пару экранов (5,3-дюймовый приборный ID.Cockpit и 10-12 дюймовый сенсорный инфотейнмент Discover Pro) и голосовые команды, физических кнопок и переключателей в модели нет. Электромобиль также получил набор цифровых помощников IQ.Drive.

Опционально будут доступны панорамная крыша, 20-дюймовые колеса (в базе — 19-дюймовые), 12-дюймовый сенсорный экран (в базе — 10-дюймовый), матричные LED-фары проекционного типа с системой AFS (Adaptive Front-lighting System). VW ID.4 будет предлагаться в цветовых вариантах Glacier White Metallic, Mythos Black Metallic, Moonstone Grey, Scale Silver Metallic, Blue Dusk Metallic и King Red Metallic.

Теперь самое главное — стоимость. Стоимость электрокроссовера VW ID.4 в США стартует с отметки $39,995 за заднеприводный ID.4 Pro, доступный с первого квартала 2021 года. После федеральных льгот в размере $7,500 его стоимость упадет до $32,495. Полноприводная версия ID.4 AWD Pro обойдется в $43,695, она будет доступна с середины лета 2021 года. Также доступна лимитированная версия ID.4 1st Edition по цене $43,995, однако она уже распродана. Предзаказ для рынка США доступен по следующей ссылке.

В Германии стоимость VW ID.4 составит 43,330 євро за версию VW ID.4 Pro, 48,690 евро за версию VW ID.4 1st и 58,440 евро за версию VW ID.4 1st Max. Производство электрокроссовера Volkswagen ID.4 уже стартовало на фабрике в Цвиккау (Германия), первые экземпляры будут доставлены европейским клиентам до конца 2020 года. В США локальное производство на фабрике в Чаттануге (Теннесси) начнется только в 2022 году.

Источник: Volkswagen