Volkswagen: «Переломным моментом в судьбе электромобилей станет достижение паритета стоимости с бензиновыми автомобилями»





В немецком концерне Volkswagen AG считают, что цены на электромобили совсем скоро сравняются с их бензиновыми и дизельными собратьями и именно это событие станет тем переломным моментом, который повлечет стремительный рост продаж электрических моделей.

Такое мнение озвучил Рейнхард Фишер, старший вице-президент Volkswagen Group, в комментарии изданию Automotive News на мероприятии 2019 CAR Management Briefing Seminars.

«Мы твердо верим, что переломный момент близок, и что таким переломным моментом станет равенство цены. Как только люди преодолеют страх перед чем-то новым, электромобиль станет для них лучшим выбором. Я не думаю, что для этого нам придется слишком много убеждать потенциальных покупателей. Во-первых, людям любопытно, а во-вторых, когда дело доходит до холодных расчетов, оказывается, что владение полностью электрическим автомобилем обходится примерно вдвое меньше, чем бензиновым автомобилем» — отметил Рейнхард Фишер.

Он рассказал, что в компании проводили фокус-группы с целью выяснить основные страхи покупателей автомобилей, которые мешают им выбрать электрическую модель. В качестве экзотической причины Фишер назвал переживания по поводу вождения электромобилей в дождь и по лужам, так как все взрослые знают, что «электричество и вода несовместимы». Из более реальных опасений он отметил недостаточно развитую инфраструктуру для зарядки батарей. Здесь он напомнил, что сто лет назад бензин продавали в аптеках и заправить первые автомобили было весьма нетривиальной задачей. Однако все изменилось, когда продажи ДВС-моделей стали расти — на данный момент в США насчитывается 122 тысячи заправок и на аналогичный взрывной рост в Volkswagen рассчитывают и в сфере зарядных станций для электромобилей.

Естественно, в данном вопросе представитель руководства Volkswagen AG возлагает особые надежды на новую линейку компании VW ID, продажи которой надеются довести до отметки 2-3 млн электромобилей в год уже к 2025 году. К этому же году компания планирует установить 36 тыс. зарядок для электромобилей в Европе. Напомним, что серийную версию модели VW ID.3 начнут собирать уже в конце 2019 года, а поставки потребителям стартуют в середине 2020 года.

Источник: Electrek