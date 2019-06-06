Volkswagen установит 36,000 зарядок для электромобилей в Европе к 2025 году, предзаказы на модель VW ID.3 уже превысили 20 тыс. штук

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Немецкий автопроизводитель Volkswagen более чем серьезно относится к грядущему переходу на электромобили, запланировав установить 36,000 зарядных точек по всей Европе к 2025 году. Интерес к первому серийному электромобилю бренда VW ID.3 замедлил темп, но все равно остается достаточно заметным.

Сегодня компания объявила, что установит в Европе 36,000 зарядных точек к 2025 году, при этом 11,000 из них будут установлены непосредственно компанией Volkswagen. Эти зарядные станции разместят вблизи фабрик бренда и у более чем 3,000 европейских дилеров компании в крупных города. Для реализации плана компания запланировала инвестиции в размера 250 млн евро.

Услуги зарядки будут предоставляться в рамках фирменной сети зарядок Elli (Electric Life) и сервиса We Charge.

В начале мая Volkswagen собрал 10,000 предзаказов на серийный электромобиль VW ID.3 1ST в первые же 24 часа с начала процесса, что составило треть от объема всей первой партии. Спустя неделю компания добавила к этому количеству еще 5,000 предзаказов, а вот о достижении отметки в 20,000 предзаказов понадобился практически месяц.

Напомним, что данная версия укомплектована батареей «средней» емкости (58 кВтч) с запасом хода 420 км, которая по ожиданиям производителя будет самой популярной у покупателей. В Volkswagen отметили, что в дальнейшем можно будет выбрать три варианта батарей емкостью 45 кВтч, 58 кВтч и 77 кВтч с запасом хода 330 км, 420 км и 550 км по циклу WLTP соответственно.

Самая доступная версия VW ID.3 будет стартовать с отметки €30,000 в Германии, при этом первая партия ID.3 1ST обойдется покупателям в сумму порядка €40,000. Владельцы специальной версии смогут первый год бесплатно заряжать свои электромобили на любых публичных зарядках, подключенным к сервису We Charge и сети скоростных зарядок IONITY (максимум 2000 кВтч).

Источник: Volkswagen