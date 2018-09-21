Volkswagen представил платформу MEB и запустил кампанию ELECTRIC FOR ALL, в рамках которой обещает вывести на рынок доступные «универсальные электромобили»

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Мы неоднократно рассказывали вам о модульной платформе Volkswagen MEB, на основе которой немецкий автопроизводитель собирается строить свои будущие электромобили. И вот теперь компания наконец провела официальную презентацию данной платформы, раскрыла подробности и рассказала о своих планах на нее. В частности, уже к 2020 году Volkswagen планирует ежегодно продавать только в Германии порядка 150 тысяч электромобилей, из которых 100 тысяч будут относиться к семейству I.D.

Компания Volkswagen запускает кампанию ELECTRIC FOR ALL, в рамках которой собирается предложить потенциальным покупателям «универсальный электромобиль». Благодаря платформе Volkswagen MEB (Modularer Elektrobaukasten), такие электромобили будут обладать настолько привлекательным соотношением цена/качество, что смогут превратить электрические модели из нишевого продукта в массовый.

Начнут процесс в конце 2019 года на заводе в Цвиккау (Германия), где стартует производство первого в мире автомобиля на базе МЕВ — хэтчбека Volkswagen I.D. Собственно, демонстрируемая платформа как раз и представляла собой готовый модуль шасси без элементов кузова и интерьера.

Немцы не собираются раскачиваться, а сразу планируют экономить средства за счет масштабного производства — только на первом этапе кампании ELECTRIC FOR ALL на базе существующей платформы планируется выпустить порядка 10 миллионов электромобилей под разными марками концерна (Audi, Seat, Skoda, Porsche, Volkswagen). К концу 2022 года различные бренды концерна представят по всему миру 27 различных новых моделей на базе МЕВ.

«Модель I.D. – важный этап в истории развития технологий. Этот автомобиль станет первым электромобилем, подходящим для полноценной повседневной эксплуатации, который смогут себе позволить миллионы людей» — отметили в Volkswagen AG.

В компании особо подчеркнули, что МЕВ — это не просто переработанная платформа для автомобилей с ДВС, она изначально разработана как основа для моделей исключительно с электроприводом. Именно поэтому она отличается рядом особенностей, нехарактерных для «переходных» моделей.

К примеру, платформа предполагает установку более емких аккумуляторных батарей для увеличения запаса хода. За счет модульной конструкции они могут быть использованы как в компактных, так и в более крупных моделях семейства. Устанавливаются они в пол, что позволяет обеспечить лучшую управляемость и увеличить доступное в салоне пространство.

Вдобавок, все электромобили семейства I.D. в обязательно порядке будут поддерживают возможность скоростной зарядки в режиме 80% емкости за 30 минут заряда. Во время презентации также был продемонстрирован прототип зарядной станции Volks-Wallbox, который позволяет удобно заряжать электромобили в домашних условиях.

Работа над проектированием и сборкой электромобилей ведется практически на всех заводах группы Volkswagen, включая Вольфсбург, Цвиккау, Дрезден, Брауншвейг, Зальцгиттер, Кассель и др.

Источник: Volkswagen