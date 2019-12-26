Volkswagen представил концепт автономного робота, который самостоятельно заряжает электромобили на парковке с помощью мобильных батарей [видео]

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Компания Volkswagen представила прототип автономного робота для зарядки электромобилей Mobile Charging Robot, который позволит превратить любое паркоместо в электрозаправку. Самое интересное заключается в том, что подобная система не требует вмешательства водителя, все что ему нужно — нажать кнопку в мобильном приложении.

Система состоит из автономного робота и мобильных батарей емкостью порядка 25 кВтч, которые в режиме ожидания заряжаются от электрической сети. Как только электромобиль припаркован на стоянке, его водитель может запросить зарядку, уточнив необходимый объем энергии. После этого робот выбирает достаточно заряженную батарею-прицеп, подвозит ее к электромобилю и подключает к зарядному разъему. Мобильная батарея способна пополнять заряд аккумуляторов электромобиля с мощностью до 50 кВт (DC).

Пока идет зарядка одного электромобиля, робот может обслуживать следующий, причем он может буксировать несколько батарей одновременно, чтобы не тратить время на возвращение к их месту зарядки. Как только процесс завершен, робот отсоединяет батарею от электромобиля и отвозит ее на подзарядку для дальнейшего использования.

Робот объезжает препятствия и находит путь к электромобилям с помощью камер, ультразвуковых сенсоров и лазерных сканеров. В зависимости от размеров парковки, там может действовать один или несколько таких автономных роботов. За счет системы Mobile Charging Robot владельцы многоуровневых парковок смогут быстро модернизировать их для использования электромобилей, не подводя зарядные порты к каждому парковочному месту.

Разработчики концепта уверяют, что смогут весьма быстро представить готовый к производству прототип, если получат достаточно запросов от заинтересованных заказчиков.

Напомним, что в конце прошлого года Volkswagen представил мобильные скоростные зарядки для электромобилей с внутренней батареей на 360 кВтч, а позже объявил об их серийном производстве.

Источник: Volkswagen