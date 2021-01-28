Volkswagen совместно с Silent Yachts разработает электрическую яхту на платформе VW MEB c солнечными панелями и дизайном от Cupra





Немецкий автопроизводитель Volkswagen и входящий в состав концерна бренд Cupra объявили о начале сотрудничества с компанией Silent Yachts, которая занимается выпуском экологически чистых яхт с электродвигателями и солнечными панелями.

Компания Silent Yachts уже спустила на воду 11 электрических яхт, которые в зависимости от размеров оснащаются электродвигателями мощностью от 10 до 26 кВт и батареями емкостью от 150 до 532 кВтч. В зависимости от желания владельца, такие яхты могут передвигаться в «экологическом» режиме (батареи заряжаются только от солнечных панелей) или более реалистичном режиме (батареи заряжаются от солнца и дизель-генераторов). В обоих случаях винты вращаются электродвигателями, так что даже во втором режиме яхта «чище», чем классические прогулочные суда.

Из-за повышенного спроса на свою продукцию и желания увеличить объемы производства Silent Yachts решили привлечь к разработке и выпуску новых моделей концерн Volkswagen Group. Ожидается, что в результате совместной работы компания сможет довести объем производства уже до 50 яхт нового образца уже в следующем году.

Спортивное подразделение Seat Cupra поработает над дизайном новой модели, ну а компания Volkswagen предоставит производителю яхт фирменную модульную платформу VW MEB, включая батареи, электродвигатели и инверторы. Специалисты компании VW также модифицируют программу управления двигателем и инвертором, так как характер работы данной системы на яхте заметно отличается от электромобиля. А вот итоговым интерфейсом управления займутся в Silent Yachts, так как лучше понимают, что именно необходимо капитану яхты.

Источник: Electrek, Volkswagen,