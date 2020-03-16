Volkswagen уже работает над «народными» электромобилями ID.1 и ID.2 с батареями 24/36 кВтч, запасом хода до 300 км и ценником до 20 тыс. евро





Немецкий автопроизводитель Volkswagen скоро начнет продавать электромобиль ID.3 и уже рассказал первые детали о следующей модели ID.4. Следующим на очереди стоят еще более крупные и дорогие модели ID.5 и ID.6, однако по данным издания CarMagazine немцы не забыли и о доступных моделях. В частности, эксперты издания утверждают, что Volkswagen уже работает над моделями ID.1 и ID.2, которые выйдут на рынок соответствено в 2023 и 2024 годах.

«Единичка» заменит компактный сити-кар e-Up!, который по своей сути является электрической версией одноименной ДВС-модели, а не разработанным с нуля электромобилем. Это будет пятидверный хэтчбек, при этом за счет отсутствия массивного ДВС и сложной трансмисии, салон электромобиля будет заметно просторнее по сравнению со своими топливными собратьями.

Модель ID.1 оснастят единственным электродвигателем с приводом на переднюю ось, а объем батареи можно будет выбрать из двух вариантов. Базовая батарея получит емкость 24 кВтч, более продвинутая — 36 кВтч, при этом в последнем случае запас хода составит 300 км. Рассматриваются варианты по выпуску кросс-версии и фургона для доставки на основе ID.1.

Электромобиль ID.2 будет крупнее и дороже, при этом по одним данным (CarMagazine) это будет хэтчбек, который станет конкурировать с моделями Renault Zoe и Peugeot e-208, а по другим данным (Autocar) — это будет кроссовер с размерами VW T-Roc и ценником ниже 20 тыс. евро.

Оба источника сходятся на том, что ID.1 и ID.2 будут оцениваться ниже, чем в 20 тыс. евро, при этом экономия будет достигаться не только за счет меньшего объема батарей, но и за счет отказа от премиальных возможностей платформы VW MEB. То есть такие модели не станут оснащать (по крайней мере в базовых версиях) разнообразными цифровыми помощниками, продвинутой инфотейнмент системой, онлайн-сервисами и т.д.

Столь отдаленные сроки выхода моделей ID.1 и ID.2 связаны с тем, что вначале Volkswagen хочет вывести на рынок более дорогие и прибыльные модели ID.3, ID.4 и ID.5. После достижения цели в 1 млн проданных электромобилей в 2023 году, немецкий концерн начнет выпускать более дешевые модели, рассчитывая на 27 электромобилей на платформе VW MEB к 2025 году и 75 электромобилей на всех платформах концерна к 2029 году (в рамках всех брендов, включая VW, Audi, Seat, Skoda).

Источник: Autoblog