Официально: Электрокроссовер Volkswagen ID.4 получит запас хода до 500 км, его будут производить и продавать в Европе, США и Китае

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Немецкий автопроизводитель Volkswagen впервые официально подтвердил, что серийная версия концепта ID. CROZZ получит название ID.4, а также раскрыл ряд других деталей о новинке.

Электрокроссовер Volkswagen ID.4 представят публике до конца текущего года (ожидается, что это произойдет уже в апреле на New York Auto Show), это будет первый электрический SUV бренда и второй представитель семейства ID. после электрохэтчбека ID.3.

Модель Volkswagen ID.4 будет построена на фирменной модульной платформе VW MEB, при этом благодаря улучшенной аэродинамике и батарее достаточной емкости запас хода будет достигать отметки 500 км (интересно, что ранее озвучивалась планка в 400 км). Батарея будет установлена по центру днища, чтобы снизить центр тяжести и обеспечить оптимальную развесовку между осями.

Первой на рынок выйдет моноприводная версия с приводом на заднюю ось (200 л.с.), полноприводная двухмоторная версия (200 л.с. + 100 л.с.) появится в салонах немного позже. Благодаря минимальным габаритам двигательной установки полезный объем салона и багажника ID.4 будет заметно больше, чем у сравнимых по размерам ДВС-моделей. Водитель получит в свое распоряжение полностью цифровую приборную панель с сенсорным и голосовым управлением.

Самое главное — Volkswagen ID.4 станет глобальной моделью, ее будут производить и продавать на трех крупнейших мировых рынках мира — в Европе, США и Китае.

Напомним, что после ID.3 и ID.4 на рынок должны выйти и другие представители семейства, включая ID. VIZZION (ID.5), ID. ROOMZZ (ID.6) и др. Уже к 2025 году немецкий автопроизводитель планирует стать брендом №1 в электромобильном сегменте, представив более 20 новых электромобилей и продавая более 1 млн таких моделей в год.

Отметим, что по информации инсайдеров Volkswagen столкнулась с серьёзными проблемами с программным обеспечением модели ID.3, из-за чего начало продаж этих электромобилей может быть отложено.

Источник: Volkswagen