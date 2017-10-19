«Воля» объявила о повышении тарифов на интернет и кабельное телевидение на 10%

Один из крупнейших украинских игроков на рынке цифровых развлечений и телекоммуникационных услуг, компания «Воля» объявила о повышении тарифов на интернет и кабельное телевидение для пользователей с 1 ноября 2017 на 10%. Об этом сообщается на сайте компании.

«Мы актуализируем абонентскую плату и отменяем некоторые тарифные планы, чтобы развивать наши сервисы и предлагать абонентам только лучшие продукты и услуги. Количество тарифных планов уменьшится в три раза. Пересмотр тарифов связан с внешними факторами, которые непосредственно влияют на себестоимость наших услуг, а именно: рост курса доллара, инфляция и переход на платные отношения с медиа-группами. В среднем тарифы увеличатся на 10%», — объясняется повышение в заявлении.

Провайдер добавляет, что повышение тарифов позволит ему «модернизировать сеть и оборудование, продолжить инвестирование в качественные инновационные услуги, а также сотрудничество c международными производителями контента, такими как FOX, Discovery, AMC, National Geographic».

Источник: «Воля«