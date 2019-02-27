«Вопрос по закону о ФЛП закрыт»: президент и премьер заверили, что IT-отрасли ничего не грозит

В истории со скандальной законодательной инициативой с ужесточением ответственности за использование схемы с ФЛП при оформлении трудовых отношений между работодателями и сотрудниками, похоже, можно ставить точку.

Последний месяц этот законопроект, предполагающий введение ограничений для всех ФЛП на едином налоге и несущий огромную угрозу IT-отрасли, стабильно держался в топе наиболее обсуждаемых тем в украинском сегменте интернета, так что вы наверняка в курсе ситуации. Но на всякий случай коротко расскажем суть конфликта.

В начале февраля Министерство социальной политики Украины выступило с новой законодательной инициативой, которой вызвал широкий резонанс в IT-среде, так как затрагивал широко использующуюся схему работы с ФЛП (она позволяет платить всего 5% налогов вместо 41,5%). На последней форме трудовых отношений, по сути, держится славящийся на весь мир украинский IT-аутсорсинг, из года в год демонстрирующий впечатляющие темпы роста, так что в столь бурной реакции нет ничего удивительного, как и в том, что горячие споры на эту тему как на уровне обычных пользователей, так и на уровне крупнейших технологических компаний, не утихали весь месяц. Вчера президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Украины Владимиром Гройсманом встретились с представителями IT-ассоциаций, кластеров и нескольких центров R&D в офисе известной IT-компании GlobalLogic. Во время полуторачасовой встречи лидеры страны без уклонений отвечали на вопросы и в конце заверили, что индустрии ничего не грозит.

«Президент четко ответил во Львове [по поводу этого законопроекта], когда ему задали этот вопрос: «Правительство не принимало, президент не видел», – цитирует источник слова Гройсмана. – Инициатива министра связана лишь с желанием обсудить эту идею. Этот вопрос нужно упорядочить, о чем мы говорили раньше. Но хочу, чтобы вы запомнили – вопрос по закону закрыт. Мы можем лишь обсуждать, и найти общее решение. И этим решением станет не дополнительное налогообложение, а то, что поможет вам расти дальше. Никто не хочет видеть, как компании падают – это противоречит национальным интересам».

Очевидно, что в ближайшее время к проекту закона Минсоцполитики никто возвращаться не будет. То есть, IT-компании смогут и дальше использовать излюбленную схему с ФЛП. Но разговоры на эту тему ведутся в профильных кабинетах министерствах уже не первый год, так что, скорее всего, в будущем к этому вопросу еще вернутся.

«IT-индустрия должна не просто реагировать на какие-либо инициативы по регулированию, а наперед системно работать с президентом, парламентом и правительством над долгосрочным планом развития отрасли, включая налоговые и другие стимулы», – приводит источник комментарий управляющего партнера юридической фирмы Sayenko Kharenko Михаила Харенко.

Источник: AIN