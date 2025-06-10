«Ворота в ад» в Туркменистане угасают после 50 лет горения

По словам ученых, одна из самых известных локаций в Туркменистане — газовый кратер «Ворота в ад» начал угасать после более 50 лет непрерывного горения.

Газовый кратер Дарваза, расположенный в пустыне Каракумы, ежегодно потребляет миллионы метров кубических газа. Ширина кратера составляет 70 метров, а его глубина составляет почти 30,5 метров. Температура в нем достигает почти 1 тыс. С°.

Власти Туркменистана неоднократно призывали прекратить дальнейшее горение и потерю природного газа. Однако 5 июня исследователи из государственной газовой компании «Туркменгаз» сообщили, что пламя в кратере Дарваза начинает угасать. Исследовательская группа заявила, что снижение активности пламени связано с тем, что большинство горючего газа в кратере почти исчерпано.

Туркменские чиновники подтверждают, что сила пламени значительно снизилась и теперь едва достигает трети от своего первоначального размера. По словам директора «Туркменгаз» Ирины Лурьевой, пожар сократился почти втрое. Она подчеркнула, что недавние инженерные усилия были сосредоточены на бурении многочисленных сдерживающих скважин вокруг объекта для улавливания метана до того, как он попадет в атмосферу.

«Раньше огромное зарево от пожара было видно за несколько километров, отсюда и название «Врата в ад». Сегодня остался лишь слабый источник горения», — добавляет Лурьева.

Хотя точное происхождение огромной воронки остается предметом дискуссий, считается, что она образовалась в 1971 году, когда группа советских геологов случайно пробурила скважину и обнаружила подземный газовый карман. Затем они подожгли ее, чтобы предотвратить распространение токсичных газов в воздухе, стремясь избежать потенциальной экологической катастрофы, которая могла бы отравить местных жителей. Они ожидали, что огонь погаснет в течение нескольких недель. Между тем пламя непрерывно бушевало в течение 54 лет. Сам кратер превратился в одну из самых популярных туристических локаций в Туркменистане, которую ежегодно посещает не менее 10 тыс. туристов. Считается, что Туркменистан имеет четвертые по величине запасы природного газа в мире, по оценкам, превышающие 50 трлн кубических метров.

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Источник: Interesting Engineering