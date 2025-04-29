Застрял на орбите на 53 года. Старый советский зонд неконтролируемо упадет на Землю

Старый советский зонд, построенный для исследований Венеры, скоро должен упасть на Землю после 53 лет, проведенных на низкой околоземной орбите.

Ожидается, что космический аппарат должен войти в атмосферу Земли в течение нескольких ближайших недель. Зонд «Космос 482» был запущен 31 марта 1972 года и так и не смог выйти за пределы низкой околоземной орбиты из-за ошибки в работе двигателя, которая не позволила космическому аппарату достичь необходимой скорости. В течение следующих 53 лет космический аппарат находился на околоземной орбите.

«Поскольку этот посадочный модуль был разработан для того, чтобы пережить прохождение через атмосферу Венеры, вполне возможно, что он переживет вход в атмосферу Земли целым и невредимым при столкновении. Риски, связанные с этим, не слишком высокие, но и не нулевые», — отметил эксперт по спутниковому мониторингу Марко Лангбрук.



Находясь на орбите, советский зонд развалился на 4 части. Два обломка сошли с орбиты уже через 2 дня после запуска и вошли в атмосферу над Новой Зеландией. Остальные — включая посадочный модуль и блок верхней ступени — вышли на стабильную орбиту на высоте примерно от 210 до 9 тыс. 800 км, где и оставались по сей день.

Как отмечает Марко Лангбрук, вхождение частей советского зонда в атмосферу ожидается примерно 10 мая. Падение объекта на населенную территорию считается маловероятным — наиболее вероятно, что обломки упадут в отдаленную часть океана. Точную дату назвать сложно, поскольку Солнце, которое сейчас находится в активной фазе, нагревает и расширяет атмосферу Земли, создавая большее атмосферное сопротивление для орбитальных объектов.

Масса космического аппарата составляет 495 кг. Он состоит из корпуса носителя и сферического посадочного зонда. Его размеры и масса делают падение «Космоса 482» эквивалентным падению метеорита. Точное место падения будет оставаться неизвестным до момента вхождения в атмосферу, поскольку оно зависит от того, когда именно аппарат начнет сгорать и распадаться. Тем не менее, неконтролируемые возвраты являются, все же риском, хоть и небольшим, который нельзя забывать или игнорировать.

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Источник: Gizmodo