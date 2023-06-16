Новости Украина 16.06.2023 в 15:32

Воздушные силы Украины в реальном времени будут предупреждать о российских атаках (направлениях движения и типы целей) в своем Telegram-канале

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Воздушные силы Украины в реальном времени будут предупреждать о российских атаках (направлениях движения и типы целей) в своем Telegram-канале

В эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что отныне ВС будут официально информировать граждан о возможных воздушных атаках в собственном Telegram-канале. Это делается в ответ на многочисленные просьбы СМИ и граждан. Ранее в Воздушных силах рекомендовали реагировать на сигналы тревоги и пользоваться официальными приложениями.

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Игнат констатировал, что существует множество мониторинговых каналов, которые предоставляют такую информацию в ответ на желание пользователей видеть срочные данные онлайн. Их информация не является официальной, может содержать манипуляции и раскрытие непубличных данных. ВС предложат официальную альтернативу таким каналам.

Ранее воздушные силы возражали против стихийной публикации данных об атаках. Юрий Игнат предупреждал об ответственности Telegram-каналы, публикующие подробные сведения о показаниях радаров, точном положении воздушных целей, фото экранов системы «Вираж планшет» и «прилетов»– єта информация может вскрыть для противника расположение средств ПВО, ее публикация является преступлением.

Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат предупредил об уголовной ответственности администраторов Telegram-каналов, публикующих данные о «прилетах»


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