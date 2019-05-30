«Время — деньги». ПриватБанк теперь обрабатывает платежи от Payoneer для физлиц в режиме 24/7

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В рамках очередного расширения сотрудничества с международной платежной системой Payoneer украинский государственный банк «ПриватБанк» запустил новый круглосуточный онлайн-сервис зачисления платежей.

Новая услуга доступна для всех физических лиц. В «ПриватБанке» особо подчеркивают, что теперь фрилансеры и ІТ-специалисты смогут выводить средства через Payoneer на счета «ПриватБанка» в режиме 24/7, а не только в рабочее время, как у других банков.

Кроме того, с 1 июня «ПриватБанк» продлевает льготные тарифы для фрилансеров на зачисление платежей от Payoneer. Перечисление средств в гривне на счет предпринимателя и перевод на личную карту для выплат производится без комиссии банка. Также банк не будет брать комиссии за обмен валют и снятие наличные в гривне с карт Payoneer в собственной сети банкоматов.

На сегодня клиентами «ПриватБанка» являются более 50 000 пользователей сервиса Payoneer.

Примечательно, что «ПриватБанк» запустил онлайн-услугу зачисления платежей Payoneer в режиме 24/7 спустя неделю после того, как мобильный банк monobank добавил своим клиентам возможность принимать платежи от Payoneer.

Источник: «ПриватБанк»