Вскоре Honor представит свой первый 55-дюймовый умный телевизор

После успеха Xiaomi на рынке умных телевизоров другие производители смартфонов также заинтересовались этим сегментом рынка. Вслед за OnePlus о выходе на рынок умных телевизоров задумалась и компания Huawei.

Слухи о намерении Huawei выпустить собственную линейку умных телевизоров появлялись и ранее, а теперь они начали обрастать подробностями. Как ожидается, первым на рынок выйдет 55-дюймовая модель под брендом Honor, и презентация должна состояться уже в скором времени.

Добавим, предыдущие утечки утверждали, что Huawei выведет на рынок две серии телевизоров. В рамках бренда Honor будут предлагаться более доступные модели, а серия от Huawei получит название Huawei AI Window, что намекает на использование функций искусственного интеллекта. При этом компания Huawei уже рассказала о разработке собственного виртуального голосового ассистента на базе ИИ, и он предназначен для выхода на глобальный рынок. Но на текущий момент это решение пока ещё не готово и нет гарантии, что работы над ним будут завершены к тому моменту, когда Huawei выпустит свои телевизоры. Не исключено, что компании первоначально предстоит полагаться на конкурирующие решения Google Assistant или Amazon Alexa для обеспечения поддержки голосовых команд.

Источник: gizmochina