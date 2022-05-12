VW заявил о возвращении бренда Scout в виде электропикапа в 2023 году

Volkswagen Group объявила о планах вернуть легендарную марку внедорожников «Scout». По словам генерального директора компании Герберта Дисса, «это историческая возможность войти в привлекательный сегмент пикапов».

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В соответствии с этой стратегией Volkswagen Group запустит полностью электрический пикап и внедорожник в Соединенных Штатах, поскольку они будут спроектированы и произведены там под именем культового американского бренда «Scout», который будет создан как независимая компания для выхода на рынок электромобилей.

Как подтверждено, первые прототипы этих моделей будут представлены в 2023 году, а через три года начнется серийное производство, что позволит расширить текущий портфель Volkswagen Group.

В последнее время многие бренды запустили свои версии электрифицированных пикапов в США, как в случае с Ford F-150 Lightning или Rivian R1T и R1S. Теперь Volkswagen Group намерена конкурировать с ними обновленным «Scout».

Достижение успеха в сегментах R-SUV и пикапов является ключевым моментом на рынке Северной Америки для компании, который позволит увеличить свое присутствие на одном из самых быстрорастущих рынков мира.

Арно Антлиц, финансовый директор Volkswagen AG, прокомментировал, что возвращение Scout в качестве электрического бренда — это план, согласованный с новой моделью управления концерна, который состоит из небольших компаний, действующих с большей гибкостью, используя преимущества технологической платформы автомобильного гиганта и создание синергетических отношений между ними.

На данный момент никаких подробностей о технических аспектах двух новых автомобилей не сообщается, поэтому нам придется довольствоваться двумя эскизами, опубликованными брендом, до публикации новой информации о них.