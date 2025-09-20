Новости Устройства 20.09.2025 comment views icon

Вы неправильно его держите: у Pixel 10 Pro XL прыгает громкость при записи видео

Вадим Карпусь

Смартфоны Pixel часто страдали на разнообразные проблемы. И хотя Google с каждым новым поколением улучшает свои телефоны, странные и непонятные сбои все равно проскальзывают мимо тестирования. Хотя, справедливости ради, надо заметить, что этим страдает не только Google. У новеньких iPhone Air «запотевает» камера, а iPhone 17 Pro покрывается царапинами за один день.

Пользователи Pixel 10 уже сообщили о нескольких проблемах: «снежный» экран, невозможность стабильно позвонить на 911, а также странной ошибке с громкостью в видео во время масштабирования. Оказалось, что эта проблема — нежелательный побочный эффект небольшого изменения, которое Google сделала для улучшения игрового опыта.

«Прыжки» звука во время записи видео на Pixel 10 Pro XL

В начале месяца основатель Android Police Артем Русаковский опубликовал тред в X, где подробно описал странный баг со звуком своего Pixel 10 Pro XL. Он заметил, что при увеличении и уменьшении масштаба во время записи видео, громкость звука внезапно подскакивает на секунду, а затем возвращается к норме. Эту проблему можно увидеть в видео на YouTube, которое он добавил к своему сообщению.

После отладочной сессии с инженерной командой Google Русаковский поделился дополнительными деталями. Компания поменяла местами нижний микрофон и динамик в Pixel 10 Pro XL по сравнению с Pixel 9. Инженеры объяснили, что сделали это для того, чтобы в ландшафтном режиме пользователи во время игр не перекрывали динамик правой рукой. Но именно это изменение и вызвало неожиданную проблему.

Именно поэтому в видео, снятых на Pixel 10 Pro XL с масштабированием, появляется странный эффект со скачками громкости, который заметил Артем и другие пользователи. Если вы держите смартфон в правой руке и масштабируете большим пальцем, то можете случайно перекрыть микрофон. Когда вы меняете хватку во время масштабирования, давление на микрофон тоже меняется — и это вызывает внезапные скачки громкости.

Как избежать проблемы со звуком на Pixel 10 Pro XL

Решение довольно простое: просто поверните телефон на 180 градусов во время съемки. Да, вы держите Pixel 10 неправильно. Такой разворот изменит хватку и не даст большому пальцу закрывать микрофон, поэтому резкие скачки громкости исчезнут.

Настоящая проблема заключается в том, что большинство владельцев Pixel 10 сразу не поймут, что источник ошибки в расположении нижнего микрофона. А даже если поймут, изменение хватки — это не всегда практичное решение. Для правшей (а их большинство) именно такой способ держать телефон во время съемки кажется естественным.

Пока непонятно, Google переставила микрофон и динамик только в Pixel 10 Pro XL, или и в других моделях серии. Если это изменение для всей линейки, то проблема со звуком во время видеосъемки может проявляться и на других версиях Pixel 10.

Источник: androidpolice

