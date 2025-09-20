Конденсат и царапины: владельцы жалуются на качество iPhone Air и iPhone 17 Pro уже в первые дни продаж

Новые смартфоны серии iPhone 17 только поступили в продажу, и первые покупатели уже начали делиться своими отзывами о них. В отличие от одобрительных обзоров журналистов и блогеров, пользователи сообщают о проблемах с долговечностью корпуса и камер. Больше всего жалоб приходится на iPhone Air, который вышел в сверхтонком дизайне, и iPhone 17 Pro в цвете Deep Blue.

Конденсат внутри камеры iPhone Air

Владельцы iPhone Air в первый же день после покупки начали делиться фото с конденсатом, появившимся внутри камеры. Пользователи Reddit и Twitter показали запотевшие линзы, которые покрылись туманными пятнами после резкого перепада температуры или пребывания во влажной среде.

Ютубер Люк Миани выложил в соцсетях фото своего нового iPhone Air с конденсатом, а другие пользователи подтвердили аналогичную проблему. Хотя явление запотевания камер известно для смартфонов, в случае с премиальным iPhone это вызывает беспокойство, ведь Apple активно подчеркивала прочность и выносливость конструкции.

Среди пользователей уже появились предположения, что причина может заключаться в менее эффективной герметизации или в отсутствии специальной системы теплоотвода, которая есть в iPhone 17 Pro. Некоторые пользователи посоветовали оставлять телефон при комнатной температуре, чтобы влага постепенно испарялась, и избегать резких изменений окружающей среды. Apple ранее признавала, что появление конденсата внутри камеры — ненормальное явление, которое может привести к долгосрочным повреждениям.

Царапины на корпусе iPhone 17 Pro и iPhone Air

Другая волна жалоб поступила из Китая, где на демонстрационных образцах iPhone 17 Pro в цвете Deep Blue и iPhone Air в черном исполнении появились царапины уже через несколько часов после того, как смартфоны побывали в руках посетителей магазинов. Это особенно удивляет, ведь Apple рекламирует новую серию как более устойчивую к царапинам благодаря усовершенствованному алюминиевому корпусу.

Журналист Bloomberg Марк Гурман лично видел повреждения на выставочных образцах в Шанхае, Гонконге и даже Лондоне. Французское издание Consomac также подтвердило проблему, опубликовав фото поцарапанных устройств.

Вероятно, уязвимость цвета Deep Blue связана с анодированным алюминиевым каркасом, и эта ситуация уже знакома с предыдущих лет — темные модели iPhone всегда легче поддавались потертостям. Именно поэтому, по словам обозревателей, Apple в этот раз не выпустила черный iPhone 17 Pro.

В соцсетях Китая (в частности на Weibo) тема поцарапанных iPhone быстро приобрела популярность, и пользователи открыто выражают недовольство. Это особенно опасно для Apple, ведь компания лишь недавно начала восстанавливать позиции на китайском рынке.

