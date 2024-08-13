Google Pixel 9: потужний процесор Tensor G4, покращені камери та Gemini AI з ціною від $800

В рамках презентації Made by Google 2024 пошуковий гігант представив свою нову лінійку смартфонів Pixel 9. Окрім включення в серію складаного Pixel 9 Fold Pro, компанія запропонувала більше різноманіття традиційних моноблочних пристроїв.
Базова модель Pixel 9 оснащена 6,3-дюймовим OLED дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ (2424х1080 пікселів) та частотою оновлення 120 Гц. Яскравість дисплея зросла на 35% і тепер становить 2700 ніт. Google відмовилася від оптичного сканера відбитків пальців в дисплеї на користь більш надійного ультразвукового рішення.
Пристрій отримав процесор Tensor G4 з головним ядром Cortex-X4, трьома продуктивними ядрами A720 та чотирма енергоефективними ядрами A520. Чипсет також містить більш ефективний модем Exynos 5400, а от графічне ядро залишилось незмінним у порівнянні з минулорічним рішенням – Mali-G715 (хоча з підвищеною частотою). Суттєвою відмінністю від минулорічного Pixel 8 стала підсистема оперативної пам’яті – тепер вона має 12 ГБ замість 8 ГБ. Це необхідно для запуску функцій ШІ на пристрої. Сховище доступно у версіях 128 та 256 ГБ.
Нова модель Pixel 9 відрізняється суттєво покращеними камерами. Головна камера на задній панелі подвійна. На додачу до 50-мегапіксельного головного модуля також доступний 48-мегапіксельний (проти 12 Мп минулого року) надширококутний модуль з підтримкою макро. 10,5-мегапіксельна фронтальна камера нарешті отримала автофокус.
Місткість батареї трохи зросла і тепер становить 4700 мАгод. Google заявляє, що цього достатньо для 24 годин автономної роботи, а в режимі Extreme Battery Saver – до 100 годин. Швидка зарядка дозволяє відновити 55% заряду батареї за 30 хвилин.
Ціна Pixel 9 починається з $799 за версію зі сховищем місткістю 128 ГБ. На вибір користувачів доступні кольори корпуса Порцеляна, Зимовий Зелений, Півонія та Обсидіан. Попередні замовлення відкриваються вже сьогодні, а фактичні постачання розпочнуться 22 серпня.
Джерело: Engadget
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