Видео: сбитие «шахеда» с помощью ракетной установки Vampire под APKWS

Официальный канал Военно-Морских Сил ВС Украины опубликовал поражение вражеских дронов-камикадзе в Одесской области 11 февраля 2024 года.

На основе этих кадров OSINT-аналитики сделали предположение, что это было первое публичное использование ракетных установок Vampire под управляемые реактивные снаряды APKWS, передает Defence Express. Их поставки должны были состояться в конце прошлого года.

It does appear that this is the first onboard footage released showing a US-supplied VAMPIRE SAM system in Ukrainian service downing a Russian Shahed with a laser-guided APKWS missile. https://t.co/wxS2EJSFDm pic.twitter.com/VMT2vHP9Bu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 12, 2024

Vampire состоит из оптико-локационной станции, оснащенной тепловизором и пусковым блоком под управляемые снаряды APKWS. При этом оптико-локационная станция также выполняет и функцию подсветки цели лазером, потому что APKWS имеют лазерное наведение. Известна предельная стоимость одного реактивного снаряда APKWS — до 40,6 тыс. долларов за единицу, и это важно для соотношения «затраты/эффект» относительно противодействия дронам-камикадзе, особенно в плане замены необходимости порой даже использовать дорогие ракеты для систем Patriot.

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