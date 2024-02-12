Military Tech Новости 12.02.2024 в 17:48 comment views icon

Видео: сбитие «шахеда» с помощью ракетной установки Vampire под APKWS

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Юрій Орос

Автор новин

Видео: сбитие «шахеда» с помощью ракетной установки Vampire под APKWS

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Официальный канал Военно-Морских Сил ВС Украины опубликовал поражение вражеских дронов-камикадзе в Одесской области 11 февраля 2024 года.

На основе этих кадров OSINT-аналитики сделали предположение, что это было первое публичное использование ракетных установок Vampire под управляемые реактивные снаряды APKWS, передает Defence Express. Их поставки должны были состояться в конце прошлого года.

Vampire состоит из оптико-локационной станции, оснащенной тепловизором и пусковым блоком под управляемые снаряды APKWS. При этом оптико-локационная станция также выполняет и функцию подсветки цели лазером, потому что APKWS имеют лазерное наведение. Известна предельная стоимость одного реактивного снаряда APKWS — до 40,6 тыс. долларов за единицу, и это важно для соотношения «затраты/эффект» относительно противодействия дронам-камикадзе, особенно в плане замены необходимости порой даже использовать дорогие ракеты для систем Patriot.

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