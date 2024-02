Видео: сбитие «шахеда» с помощью ракетной установки Vampire под APKWS

Официальный канал Военно-Морских Сил ВС Украины опубликовал поражение вражеских дронов-камикадзе в Одесской области 11 февраля 2024 года.

На основе этих кадров OSINT-аналитики сделали предположение, что это было первое публичное использование ракетных установок Vampire под управляемые реактивные снаряды APKWS, передает Defence Express. Их поставки должны были состояться в конце прошлого года.

It does appear that this is the first onboard footage released showing a US-supplied VAMPIRE SAM system in Ukrainian service downing a Russian Shahed with a laser-guided APKWS missile. https://t.co/wxS2EJSFDm pic.twitter.com/VMT2vHP9Bu

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 12, 2024