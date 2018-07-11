Вышла тестовая версия Chrome Canary с активированным по умолчанию новым дизайном браузера

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Дизайн браузера Chrome остаётся практически неизменным на протяжении достаточно длительного промежутка времени. Но ранее в этом году компания Google заговорила о полном пересмотре пользовательского интерфейса браузера в соответствии с концепцией Material Design. И теперь можно ознакомиться с этими изменениями.

Судя по всему, работы по внедрению новой версии дизайна Chrome продвинулись уже достаточно далеко. Так, сегодня были выпущены тестовые версии Chrome Canary для платформ Windows, Linux и Chrome OS, в которых пользовательский интерфейс Material Design активирован по умолчанию. Пользователи MacOS могут активировать новый интерфейс при помощи флагов chrome://flags/#top-chrome-md и chrome://flags/#views-browser-windows.

Теперь браузер выглядит совсем иначе. Можно отметить новую адресную строку, обновлённый внешний вид вкладок (изменения затронули как форму, так и цвет). Также упоминается переработанный режим одной вкладки, иконки подсказок адресной строки, закрепленные вкладки, индикатор уведомлений.

Следует отметить, что Chrome Canary является тестовой версией браузера, и в его работе могут наблюдаться сбои.

Источник: Engadget