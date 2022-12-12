Выписку из ЕГР вскоре можно будет получить онлайн на сайте «Дія» — желающие уже могут записаться на бета-тест

Выписку из Единого государственного реестра вот-вот цифровизируют — Министерство цифровой трансформации Украины готовится к бета-тестированию соответствующей онлайн-услуги на сайте «Дія» и приглашает всех желающих присоединиться.

Раньше для получения выписки из ЕГР предпринимателям нужно было обращаться к регистратору или нотариусу, идти в ЦНАП, платить административный сбор в банке и ждать документа как минимум сутки. Разработчики «Дія» обещают максимально все упростить и предоставить возможность заказать документ онлайн в несколько кликов с минимальными затратами времени и без визитов в госучреждения. К тому же, админсбор при получении выписки офлайн составляет 120 грн, а при заказе на портале «Дія» — 90 грн.

Поучаствовать в бета-тестировании могут действующие или бывшие ФОП, имеющие электронную подпись: КЭП или «Дія.Підпис». Подать заявку можно по этой ссылке.

Выписка из ЕГР — один из важнейших документов для ФОП, который необходим для различных жизненных ситуаций: для участия в тендере, заключения договоров, получения банковских услуг. В деятельности предпринимателей этот документ играет такую ​​же важную роль как выписка о месте жительства в повседневной жизни украинцев.

Курс ПОБУДОВА БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ Навчіться впроваджувати бізнес-процеси відповідно до нових цілей компанії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Когда начнется бета-тестирование получения выписки из ЕГР онлайн и как скоро услуга появится на сайте «Дія», не уточняется.