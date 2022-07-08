«Дія.Підпис» використовують вже понад 2,8 млн українців — Мінцифра

Актуальною статистикою щодо використання КЕП «Дія.Підпис» поділився міністр цифрової трансформації Михайло Федоров з нагоди відзначення перемоги у номінації «Best remote identification provider» від Ukrainian Fintech Award Цю премію вручають за вагомий внесок у розвиток української фінтех-системи — наразі його використовують вже понад 2,8 млн українців.

На початку січня Мінцифра оновила кваліфікований електронний підпис «Дія.Підпис», який використовується для підписання документів, зокрема й податкової звітності ФОП, у застосунку «Дія» та онлайн, а також отримання державних послуг (не лише з комп’ютера, а й також зі смартфона) — покращена версія не потребує крутити головою у різні боки для підтвердження особистості (достатньо лише кліпнути очима). У травні розробники впровадили підтримку «Дія.Підпис» для отримання низки судових послуг онлайн, зокрема й можливість брати участь у судовому засіданні дистанційно.

Наприкінці травня Кабмін відтермінував перехід на захищені носії (токени) — на час дії воєнного стану та 6 місяців після його скасування.